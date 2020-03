Comenzó el Ciclo Lectivo en Algarrobo del Águila

“La educación es la principal herramienta para el desarrollo humano”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto, presente en el acto.

Cien mil estudiantes pampeanos comenzaron hoy las clases en toda la provincia de La Pampa. El dato lo reveló el gobernador Sergio Ziliotto en la localidad de Algarrobo del Águila, donde encabezó al acto de inicio del Ciclo Lectivo, junto al intendente Oscar Gatica y el ministro de Educación, Pablo Maccione.

“Este rincón de la Provincia tan emblemático, tan caro a nuestros sentimientos como lo es Algarrobo del Águila, es el que elegimos especialmente para dar inicio a un nuevo Ciclo Lectivo en La Pampa”, afirmó el gobernador para luego precisar que “son cien mil los chicos que comienzan las clases, ellos son el futuro de La Pampa”.

Del acto participaron además el titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, el diputado provincial Ariel Rojas e intendentes de la región oeste de la Provincia.

Ziliotto destacó que la educación es la principal herramienta para el desarrollo humano y sostuvo que bajo esa premisa “hoy estamos aquí, en Algarrobo del Águila, inaugurando también un aula móvil, para no solo traer educación, sino también formación profesional y que puedan estudiar no solo los niños, sino las personas que han dejado la edad tradicional de la educación”.

Aseguró que en el marco de las políticas educativas que aplicará durante su gestión, será una constante el incremento de la oferta educativa y de formación, para que “tanto Algarrobo como el resto de las localidades del oeste provincial tengan todas las herramientas para que su gente acceda a la posibilidad de crecer en la vida, no solo desde lo personal, sino desde el plano laboral”.

No dejó de mencionar lo que implica en términos de pampeanidad el iniciar el ciclo lectivo al lado del cauce del río Atuel. “Para nosotros -sostuvo- no es una circunstancia más que el cauce esté seco. Esa realidad es la que nos obliga día a día a luchar, lo hemos hecho mucho y lo seguimos haciendo, ahora con el entusiasmo de que este año la Corte Suprema ponga blanco sobre negro y de una vez por todas logre que definitivamente el río Atuel vuelva a correr sobre el territorio pampeano”.

“La educación libera”

“Hoy celebramos el inicio del ciclo lectivo, empiezan los estudiantes a analizar desde dónde venimos, dónde vivimos, las características del lugar donde estamos y cómo defender el ambiente”, afirmó el titular de la cartera educativa, Pablo Maccione.

“Celebramos porque la educación libera, la educación nos enseña a que no hay nada dado, que no tenemos que conformarnos, que podemos transformar la realidad. Esa educación nos permite saber que hay sueños y que esos sueños los podemos alcanzar a través de la educación”.

A párrafo seguido sostuvo, “vamos a trabajar en los derechos que los niños tienen, el derecho al respeto y al cuidado por parte de los adultos, todo un trabajo que después continúa en el secundario brindando las herramientas para que cada uno pueda construir su propio proyecto de vida”.

Mencionó que el gobernador Ziliotto informó en el período de sesiones ordinarias de diputados que la Provincia invierte el 27% del presupuesto en el sistema educativo y afirmó que “esto se complementa con el acompañamiento que estamos dispuestos a darle, en los desafíos que seguimos teniendo como objetivos como es la inclusión, porque necesitamos que todas las niñas, niños y jóvenes estén en la escuela cumpliendo con la obligatoriedad”.

Llamó a las familias a sumarse y trabajar juntos en el proceso educativo y planteó el desafío de trabajar fuertemente en la equidad, “porque estamos dispuestos a ofrecer la misma calidad educativa y los mismos servicios a todos los habitantes de La Pampa, no importa si viven en una localidad pequeña o en una ciudad grande”.

“Docentes protagonistas”

La directora de la Escuela Hogar N°129 de Algarrobo del Águila, Marta Nicolás, expresó el orgullo de la comunidad educativa por ser los anfitriones del acto de inicio del ciclo lectivo y aseguró que “inclusión, equidad y calidad educativa son los pilares básicos que sustentan nuestra política educativa provincial y por eso nuestro compromiso en sostener las acciones que fortalezcan estos pilares con el acompañamiento sostenido en el territorio de nuestro Ministerio de Educación, a través de sus referentes y equipos”.

La docente celebró que los proyectos de los establecimientos educativos del interior se concretan y ratificó la necesidad de que “los docentes nos sintamos protagonistas de un tiempo decisivo en nuestras aulas. Las conquistas tanto materiales como institucionales alcanzadas nos permiten proyectarnos hacia un futuro de mayor calidad para la educación”.