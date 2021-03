Claudia Villafañe habló por primera vez de la muerte de Maradona: «Se les murió la gallina de los huevos de oro y defienden lo indefendible»

«No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí», cruzó la ex mujer de Diego Maradona a los integrantes de la mesa de Polémica en el Bar. En la mesa del programa televisivo, se debatía sobre la difusión de los audios de la causa por la muerte del genio del fútbol mundial y Claudia Villafañe llamó al conductor, Mariano Iúdica.

«Que Rocío Oliva le pregunte a Víctor Stinfale por qué no pudo entrar al velatorio», fue una de las primeras aclaraciones de la única mujer que contrajo matrimonio con Diego Maradona.

«Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”, disparó la madre de Dalma y Giannina Maradona.

Sobre su relación con Maradona, Claudia Villafañe reveló: “Tengo llamadas de Diego del día 21 de noviembre. Que no lo hiciéramos público, no quiere decir que no habláramos. Los dos sabíamos separar muy bien las cosas».

Maradona murió el 25 de noviembre en el barrio cerrado San Andrés. Por la muerte de Maradona se investiga la responsabilidad del médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Si ustedes hablaban y sabían que me amaba y de más, cómo pudieron darse el lujo de impedir que me despidiera de él”, le planteó Rocío Oliva que fue la última pareja estable a lo que Claudia respondió: “Yo te dije que se lo preguntes a Víctor Stinfale. Yo no fui”.