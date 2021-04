Clases presenciales: Pablo Echarri y Florencia Peña cruzaron a Horacio Rodríguez Larreta

El actor no escatimó términos para criticar la decisión judicial porteña. La conductora primero ironizó y luego contó que no mandará a sus hijos a las clases presenciales.

Rechazan la medida de la Justicia porteñaLos actores Pablo Echarri y Flor Peña mostraron su descontento por el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó las clases presenciales en la Capital Federal tras el pedido de una ONG. Utilizaron sus cuentas de Twitter para apuntar contra la medida del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

“Los contagios no van a cesar, aún no llegó el verdadero frío y la segunda ola recién comienza. La jugada política de Horacio Rodríguez Larreta es cruel y suicida. Y el cinismo sobre el interés en la salud pública y la educación, duele e indigna», enfatizó un indignado Pablo Echarri en Twitter, que no dudó en arrobar al jefe de Gobierno de la Ciudad.

Flor Peña expresó: “Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, porque entiendo que estamos en un momento crítico y que la salud están por encima de 10 días por Zoom. Un pequeño aporte para que a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador”.

Antes había enviado un escueto pero contundente «Muy Ivana Nadal todo», comparando la decisión de mantener las clases presenciales en plena segunda ola de coronavirus con los dichos de la influencer que llama a «vibrar alto» para evitar contagiarse…