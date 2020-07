Restrigen por dos semanas el ingreso desde Pellegrini

Por disposición del Gobierno provincial, los vecinos de Pellegrini no podrán ingresar a La Pampa durante los próximos 14 días, luego que esa localidad bonaerense confirmara casos positivos de Covid-19, que hasta ayer sumaban cinco en esa condición. Además del matrimonio que habían dado positivo el domingo, ayer se confirmaron otros tres, según se informó ese municipio. Además, hay otras personas aisladas.

La medida de restringir el ingreso de pellegrinenses a La Pampa fue confirmada ayer por el municipio local, luego de una reunión que mantuvieron en Catriló el intendente Ricardo Delfino, el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Nápoli, el subsecretario de Seguridad, Agustín García, el jefe de la Policía provincial, Héctor Lara, el jefe de la UR I, Guillermo Torres, y el jefe de la comisaría local, Marcelo Cortes, entre otros.

En el encuentro «se abordó la situación por la que está pasando Pellegrini con los casos positivos de Covid-19 y las personas que están bajo aislamiento preventivo». Como informara este diario, Delfino el domingo había dispuesto por 72 horas restringir el acceso al ejido urbano de Catriló de las personas de la localidad vecina de Buenos Aires.

«El ministro Di Nápoli le informó al intendente que el gobernador Sergio Ziliotto dispuso extender a 14 días su pedido inicial, impulsando las directivas a la Policía provincial para ampliar el control operativo sobre el puesto caminero de Catriló y las localidades de Miguel Cané, Relmo, Quemú Quemú, Anchorena y otras con el fin de intensificar los controles y patrullajes rurales para evitar de este modo el ingreso de personas no autorizadas», informaron desde el municipio.

Refuerzos.Entre los pedidos que realizó Delfino fue el de «mejorar la cantidad de efectivos y móviles policiales, por lo que estarán llegando en las próximas horas más uniformados para sumarse a la departamental y al puesto caminero de Catriló. Del mismo modo, personal de Defensa Civil para que hagan las rondas en la patrulla rural, asimismo lo harán las otras localidades que limitan con Pellegrini», indicaron.

«Nuestra intención es proteger la salud de los pampeanos y no estigmatizar a nadie, hablamos con las empresas de nuestra localidad y estarán licenciando a los trabajadores de Pellegrini, así como también médicos y policías. Estamos preocupados por lo que sucede en dicha ciudad porque somos todos conocidos, pero somos comprometidos con la salud de nuestros vecinos y es por eso que resolvimos este nuevo operativo para conservar nuestra condición sanitaria», dijo Delfino.

«Sabemos que de tener un solo caso, en nuestro pueblo volvemos a fase 1 y eso significa que no puedan abrir los comercios y la gente no pueda hacer su vida en las condiciones que hemos ganado. Como intendente debo cuidar a nuestro pueblo y seguir trabajando con responsabilidad por nuestra provincia, concluyó Delfino y agradeció a las autoridades provinciales por el apoyo recibido por el municipio.