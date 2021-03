Científicos argentinos crearon un nuevo barbijo que da más protección contra el coronavirus

Se trata del Atom Protect N95 Plus que suma una capa de tela no tejida. Aseguran que filtra el 97 por ciento de las partículas y gotículas.

La famosa mascarilla Atom Protect tiene una nueva versión, científicos argentinos desarrollaron un barbijo con mayor capacidad de filtración. Se trata de la Atom Protect N95 Plus con capacidad filtrante para polvos y gotículas de más del 97 por ciento.

El desarrollo fue realizado por investigadores del Conicet, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), con el apoyo de la Pyme textil Kovi S.R.L.

El barbijo tienen cuatro capas de protección:

Una externa semi impermeabilizante que lentifica el ingreso de microgotas.

Una segunda capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos antivirales que el primer modelo de barbijo.

Un tercer filtro físico de tela no tejida con una capacidad filtrante, certificada por Nelson Labs (un proveedor líder en pruebas de laboratorio ubicado en Estados Unidos), del 97,1% para polvos a partir de 0,1 µm (micrómetros) y del 99,9% para aerosoles acuosos de cloruro de sodio (esta última medición realizada por el equipo desarrollador)

Una capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos bactericidas y fungicidas que el modelo Atom Protect original.

A mediados del año pasado, el equipo de investigación desarrolló dos productos (uno antiviral, bactericida y fungicida y otro bactericida) para aplicar sobre telas de algodón poliéster para fabricar las mascarillas de uso social Atom Protect.

Estas telas están diseñadas para prevenir la dispersión de la enfermedad por parte de la persona que los usa, pero también se las emplea para proteger al usuario de salpicaduras o aerosoles de sangre o fluidos corporales.

Estos superbarbijos, que superan en capacidad filtrante al modelo original, contienen cuatro capas de protección: la primera es una capa externa semi impermeabilizante que lentifica el ingreso de microgotas.

De esta manera, los tapabocas previenen la acumulación de virus, bacterias u hongos generados por la exhalación respiratoria del usuario y la recibida desde el exterior. Logran, además, inactivar virus que se posa en la superficie del barbijo y disminuye la carga viral enviada y recibida al ambiente.

Cabe destacar que Nelson Labs certificó que la eficiencia de filtración de bacterias del filtro incorporado es de 95,9%. Además, a este filtro se le han hecho tests de resistencia a la penetración de sangre sintética (consiguiendo cero penetración), y se ha comprobado que cumple con las normas de presión diferencial que garantizan la respirabilidad del producto. “Por lo tanto, a diferencia de la versión original, los barbijos N95 PLUS presentan un filtro físico adicional de tela no tejida que incrementa la capacidad filtrante frente a polvos y gotículas, acordando con las últimas indicaciones internacionales en lo que respecta a protección frente al SARS-CoV-2. Adicionalmente, presenta un dispositivo de ajuste nasal maleable para mejorar el cierre”, explica el grupo de trabajo.

El nuevo modelo de mascarillas Atom Protect N95 PLUS tiene una eficiencia de filtración frente a aerosoles acuosos de 99,9% (frente al 70 % del modelo anterior). Cabe destacar, por otro lado, que el barbijo N95 PLUS obtuvo la certificación otorgada por la Comunidad Económica Europea (RG01_SECM rev.3 (FFP2).