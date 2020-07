Catriló: Detectaron 36 personas en una fiesta clandestina

La policía de Catriló desbarató una fiesta clandestina en el bar Apolo a las 7:00 horas en la que había unas 36 personas.

Además notificó al dueño del local, un joven identificado como Santiago Cazenave, quien ahora tendrá que enfrentar una causa judicial. En el interior del local había dos menores de edad.

A todos los integrantes de la fiesta se les abrió una causa en base al artículo 205 del Código Penal. La provincia de La Pampa se encuentra en la fase denominada de «distanciamiento social», motivo por el cual los bares, pubs o restaurantes solo pueden permanecer abierto hasta las 0 horas bajo estrictas medidas de prevención.

«Acá no había medidas de prevención, no había presencia de gente de acuerdo a los metros cuadrados, no había nada…era lisa y llanamente una fiesta clandestina», confió una fuente ligada al Ministerio de Seguridad de la provincia.

La policía llegó al lugar alrededor de las 7:00 horas, luego de que encontraran a un participante de la fiesta deambulando por la calle en un horario no permitido. «Cuando los integrantes de la patrulla le dijeron de dónde venía, este mucho les contó que venía del bar Apolo, de una fiesta…», indicaron desde la Comisaría de Catriló.

Según explicaron fuentes judiciales, las actuaciones policiales serán giradas ahora a la Unidad de Atención Primaria (UAP) y se citará a cada uno de los notificados para que paguen la multa correspondiente. El bar «Apolo» quedó preventivamente clausurado.

