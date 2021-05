Cande Vetrano contó cómo es Alex Caniggia fuera del aire: «Es muy respetuoso»

La concursante de Masterchef admitió que el hijo de Mariana Nannis es muy buen compañero.

Cande Vetrano contó que detrás del personaje de Alex Caniggia hay una persona muy amable. «Él es inimputable y fuera del aire es muy respetuoso», comentó.

Luego le subió el pulgar sobre su participación en Masterchef, donde compiten: «Alex me parece que es la revelación, él tiene una magia que ni él sabe cómo lo hace. Es un personaje que le hace muy bien al programa. Me divierte mucho su personaje, fuera de cámara es muy respetuoso y buen compañero, nada de él me lo puedo tomar a mal… Tiene como esa coraza», manifestó en diálogo con Catalina Dugli.