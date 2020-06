Cambios para el running: habrá restricción por DNI y nuevo horario

Los cambios se implementarán desde este viernes. Se podrá salir según terminación de DNI. Además se amplió el horario.

Cambios para el running: habrá restricción por DNI y nuevo horario

Política Argentina

El Gobierno de la Ciudad de Bueno Aires decidió implementar nuevas restricciones a la realización de actividades físicas al aire libre, entre ellas el running, en el marco de la cuarentena obligatoria por coronavirus. El objetivo es que circule menos gente por la calle y no se generen aglomeraciones.

En primer lugar, a partir de este viernes las salidas estarán restringidas al último número del DNI. Los días pares tendrán permitido salir a correr, andar en bicicleta o caminar aquellos que cuyo documento finalice en número par. La misma norma correrá para los impares.

Por otro lado, se prolongará la franja horaria para realizar actividad física, que pasará a ser de 19 a 9 horas. Son dos horas más que hasta ahora.

Estas nueva medidas se suman a las ya impuestas desde el lunes 8 de junio: no se puede correr de a más de 2 personas, que deben respetar un distanciamiento mínimo social de 2 metros; el uso de tapabocas no es obligatoria mientras se realiza la actividad; está prohibido el uso de postas aeróbicas; no está permitido trasladarse en auto o trasporte público para realizar al actividad.

Estas nuevas restricciones se toman por la suba de contagios en el AMBA, que está en sus niveles máximos desde que la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19 se desató en el país. Durante la semana pasada se vieron escenas con plazas llenas de corredores que no respetaban la distancia social.

Nuevas restricciones para realizar actividad física al aire libre

DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar

Se amplía el horario de actividad física entre las 19 y las 9. Y seguirán los controles

No más de 2 personas

Distanciamiento mínimo de 2 metros

El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad

Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas

No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio

La nueva implementación es a partir del viernes 19, 19hs