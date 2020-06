Bonos de hasta $40.000 para el personal de salud: quiénes lo cobrarán

Se oficializó el pago de bonos de incentivos para personal de salud que hayan accedido a capacitaciones en el marco de la pandemia por coronavirus.

El Ministerio de Salud oficializó hoy el pago de bonos de incentivos para personal de salud que hayan accedido a capacitaciones en el marco de la pandemia por coronavirus. Serán sumas de hasta $40.000, y de carácter no remunerativo.

A través de la Resolución 1054/20 publicada en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria efectivizó la otorgación de un incentivo para la capacitación de residentes de la especialidad de Medicina General y/o Familiar, “a fin de fomentar su formación”.

“Que en el marco de la emergencia sanitaria actual, resulta imperioso fomentar, a través de un incentivo, la capacitación de los profesionales residentes enunciados en la presente medida, a fin de otorgarles las herramientas necesarias para hacer frente al nuevo escenario de aprendizaje impuesto por la pandemia Covid-19”, subraya el texto oficial.

De esta forma, el cronograma dispuesto por la Ministerio de Salud queda compuesto de la siguiente manera:

Para los residentes de las especialidades básicas y sus respectivos jefes/as, se otorgarán $5000 a partir del 1º de agosto;

Para las especialidades Post-Básicas de Neonatología y Terapia Intensiva Infantil y sus respectivos jefes/as, el monto será de $10.000;

Para los residentes de especialidades básicas de primer y segundo año de formación, la suma será de $7.500, y de $ 5.000 para todos/as los/as residentes de las especialidades Básicas de los restantes años de formación, y Post-Básicas de las especialidades de Neonatología y Terapia Intensiva Infantil, y sus respectivos jefes/as, que se encuentran cumpliendo con un programa de formación en Hospitales Nacionales, Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, Hospital Alta Complejidad en Red “El Cruce, Dr. Néstor C. Kirchner”, los Organismos descentralizados y en la Residencia de Epidemiología, en el marco del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud;

También serán beneficiados a partir del 1° de agosto por el incentivo de capacitación mensual de carácter no remunerativo de $12.500 los/as residentes de las especialidades básicas de primer y segundo año de formación, y $ 10.000 residentes de las especialidades básicas de los restantes años de formación, y Post-Básicas de las especialidades de Neonatología y Terapia Intensiva Infantil, y sus respectivos jefes/as, que se encuentran cumpliendo con un programa de formación en Hospitales Nacionales, Hospital ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’, Hospital Alta Complejidad en Red “El Cruce, Dr. Néstor C. Kirchner”, los Organismos descentralizados y en la Residencia de Epidemiología en el marco del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud;

Para todos/as las/os residentes nacionales de la Especialidad de Epidemiología, el monto será de $26.760 para los residentes de primer año, de $ 30.735 para los residentes de segundo año, de $37.119 para los residentes de tercer y cuarto año, y de $41.000 para las/os profesionales nacionales que se desempeñen como jefas/es de residentes de dicha especialidad que se encuentren cumpliendo con un programa de formación en el marco del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud reglamentado por la Resolución del Ministerio de Salud N° 1993/2015.