Bonificarán a deudores de patentes a través de la realización de la VTV

Desde el Gobierno provincial se busca ayudar a aquellos contribuyentes que tienen deudas por patentes de vehículos acumulada hasta el año 2007, con una bonificación de la misma a través de la realización de la Verificación Técnica Vehicular.

El subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Alejandro Vicente explicó a la Agencia Provincial de Noticias que los vehículos que tienen su dominio con el modelo hasta el 2007, no van a generar más cargo. “La realización de la VTV les da la posibilidad, no solamente de reducir su deuda, sino también de acceder a la posibilidad de tener la unidad, de regularizar su situación para transitar”, comentó. “Tendrían doble beneficio porque se quedarían con el auto en condiciones de circular, y a su vez, con una reducción en la deuda impositiva que tienen con la Dirección General de Rentas”, agregó.

Además, el funcionario provincial destacó que tiempo atrás todos los autos se daban de baja y no generaban más cargo a partir de los 20 años de antigüedad. “Hoy ya estamos en 13 años y vamos tratando, en la medida de que las posibilidades presupuestarias lo permitan, de ir achicando ese periodo en lo cual los vehículos generan impuesto, a los efectos de ir reduciendo la presión impositiva sobre aquellas personas que no han podido regularizarlo. La idea es generar un impacto positivo desde el punto de vista de la equidad, y favorecer a quienes todavía no están en condiciones de renovar su rodado”, afirmó.

“Esto tiene como política incentivar el desarrollo de la VTV. Estamos interesados que los contribuyentes tengan sus papeles en orden”, concluyó.