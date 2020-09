Boca deberá cumplir un estricto protocolo por los 19 contagios de coronavirus

La delegación “xeneize” deberá ajustar aún más los protocolos sanitarios emanados de la Conmebol a partir de la confirmación de casos positivos en coronavirus de integrantes del club que se encuentran en una burbuja sanitaria de la zona de Ezeiza.

Son cinco integrantes del cuerpo técnico y 14 futbolistas, entre los que se encuentran Esteban Andrada y Javier García y, según le informaron desde el cuerpo técnico del club a TyCSports.com, posiblemente lo estén Agustín Rossi y Manuel Roffo.

El comunicado de Boca evitó dar nombres, pero esta mañana se sabía que, entre otros, Andrada, García, Franco Soldano, Carlos Izquierdoz y Leonardo Jara presentaban síntomas, y por eso se habían adelantado los testeos.

Asimismo, Agustín Lastra, de la Reserva, ya había dado positivo en las primeras pruebas que realizó el club.

La Conmebol establece en su protocolo un estricto decálogo a cumplir cuando se registran situaciones como la ocurrida e informada hoy por Boca Juniors, que son los siguientes:

1- Las personas con síntomas (paciente) no podrán acudir a entrenamientos y deberán comunicarlos inmediatamente al médico del club.

2- Cumplir estrictamente el periodo de aislamiento establecido, de acuerdo con la normativa del país correspondiente. Se recomienda, que en la medida de lo posible sea en una habitación privada con buena ventilación.

3- Los artículos domésticos (platos, cubiertos, vasos, toallas, etc.) por él utilizados, deberán limpiarse y desinfectarse con solución que contenga cloro después de cada uso. La persona que lo asista deberá guardar todas las medidas (utilización de los elementos de protección) para evitar el contagio.

4- El vehículo utilizado por el paciente deberá desinfectarse con una solución que contenga cloro y deberá ventilarse por lo cual recomendamos dejar las ventanas del vehículo abiertas.

5- Quien asista al paciente, debe ser una persona sana, que no tenga enfermedades preexistentes o de base, o se encuentre dentro de las personas catalogadas como grupo de riesgo.

6- Los pacientes asintomáticos, deberán consultar con el médico si pueden realizar actividad física.

7- Todos los utensilios utilizados por los pacientes deberán guardar estrictas normas de higiene y ser de su uso exclusivo.

8- Se debe guardar cuidado con las toallas y ropas de cama, que deberán ser lavadas a altas temperaturas para su desinfección. Al retirar las mismas se recomienda no sean sacudidas, evitando así la propagación del virus en el ambiente.

9- Todos los equipos participantes en las competiciones oficiales Conmebol deberán seguir rigurosamente las recomendaciones publicadas en cuanto a los viajes, desplazamientos y entrenamientos, así como los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de cada país.

10- Los clubes deberán realizar pruebas PCR del Covid-19 (hisopado) a todos los miembros del equipo periódicamente (en el país de origen), aislando a cualquier miembro de la delegación con sospecha de contagio.

Boca reanudará su participación en la Copa Libertadores el jueves 17 de septiembre ante Libertad, en Paraguay, y la Conmebol estableció, luego de ampliar a 40 jugadores la lista de buena fe, que si un equipo cuenta con por lo menos 13 jugadores sanos y uno de ellos es arquero, podrá competir. Caso contrario, perderá los puntos en juego.

Brote de contagios y suspensión deprácticas por 72 horas

El club informó de un “brote” de contagios, que incluye a14 futbolistas y cinco integrantes del cuerpo técnico, dentro de la burbuja que había montado en Ezeiza, por lo que resolvió suspender los entrenamientos por 72 horas, a dos semanas del reinicio de la Copa Libertadores.?

El club de la Ribera detalló en un comunicado que “algunos integrantes del plantel dieron resultado positivo” durante los hisopados rápidos que se realizaron el viernes pasado por la noche cuando “se detectaron síntomas compatibles con Covid-19”.

“El domingo 30 se repitieron los testeos PCR a todos los integrantes de la delegación, arrojando la aparición de un brote de contagio”, aseguró oficialmente el club sin precisar el número de personas afectadas.

Frente a esa situación, los miembros del plantel y el todo el staff “xeneize” fueron aislados en sus habitaciones del hotel Howard Jonhson en Ezeiza y quedaron suspendidas las prácticas por 72 horas.

Las sesenta personas que integran el plantel, cuerpo técnico, utilería y empleados, que se encuentran concentrados desde el lunes 24 de este mes, tendrán que permanecer durante tres días en sus habitaciones en el marco de una estricta cuarentena.

Las personas infectadas por el coronavirus presentan un “estado de salud excelente” y se encuentran “bajo estricta supervisión médica, kinésica, nutricional y psicológica”, indicó el comunicado oficial de Boca.

“El plantel está siendo evaluado dos veces por semana desde la reanudación de la actividad presencial y ya se cumplieron más de 500 testeos. Los días 18, 21 y 26 de agosto, todos los PCR presentados fueron negativos y el día 24 de agosto los estudios enviados por la AFA también resultaron negativos”, agregó.

“En la evaluación están incluidos todo el personal del Centro de entrenamientos de Ezeiza y también el personal del hotel donde el plantel esta alojado”, completó el informe del club.

Fuentes boquenses indicaron a Télam que al menos tres futbolistas tuvieron manifestaciones compatibles con la Covid-19, por lo que hoy no se entrenaron y se quedaron en sus habitaciones. pero con el correr de las horas trascendió que el número de infectados es mayor a una docena de casos.

Según finaliza el comunicado difundido por Boca Juniors, “a excepción de un jugador, se pudo identificar previo a la aparición de síntomas a aquellos que dieron positivo. El estado de salud es excelente en todos los casos, esperando los tiempos sanitarios y médicos para el pronto retorno a la actividad”

En tanto, el director técnico Miguel Russo, enmarcado dentro del grupo de riesgo por edad (64) y antecedentes de una enfermedad oncológica, se retiró de la burbuja sanitaria en su auto particular.

De la rutina de entrenamiento participaban unos 32 futbolistas, con excepción de los que habían presentado la enfermedad previamente: los mediocampistas Agustín Almendra e Iván Marcone, y el juvenil arquero Agustín Lastra.

El DT Russo ya había dado la orden, antes de esta crisis sanitaria, de que Gonzalo Maroni, quien volvió de Italia de su préstamo de la Sampdoria y ayer ´completó sus 14 días de aislamiento; y Edwin Cardona, la segunda incorporación y quien está aislado con su familia en un hotel del centro porteño, no se integren aún a la concentración.

De la lista de 40 jugadores que Boca presentará para jugar la Copa Libertadores, ya no tiene al colombiano Sebastián Perez, quien fue cedido a préstamo al Boavista de Portugal por 18 meses.

El otro jugador que no integrará esa lista es Sebastián Villa: el club comunicó hoy que no jugará partidos oficiales hasta que la justicia no se expida sobre la denuncia en su contra por violencia de género, presentada por su expareja Daniela Cortés.

La burbuja sanitaria de Boca estaba prevista hasta el sábado próximo, día en el que Boca tiene agendado un partido amistoso ante Tigre a puertas cerradas en la Bombonera.

Boca volverá a jugar un partido oficial el 17 de septiembre en Asunción, contra Libertad de Paraguay, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2020.

Boca cambia su postura respecto a Villa

La dirigencia cambió la postura que había adoptado desde el inicio de la denuncia por violencia de género contra el delantero colombiano, quien no jugará en el club hasta que la Justicia se expida sobre su inocencia o culpabilidad.

Hace una semana, el presidenteJorge Ameal, había ratificado su decisión de no separar del plantel a Villa, mientras “no haya una decisión de la Justicia”, al tiempo que pidió “no complicarle la vida” en caso de ser considerado culpable.

“Se generó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si es culpable o no. Y pongamos que sea culpable, hay que curarlo. Esta es la historia, no se puede sobre la pena seguir penando”, había dicho Ameal.

Pero esas palabras rápidamente fueron repudiadas en redes sociales por hinchas del “Xeneize” y diferentes colectivos que defienden los derechos de la mujer.

Por esa razón, el cambio de postura partió desde el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y tuvo la venia del cuerpo técnico, con Miguel Angel Russo en primer término.

A comienzos de agosto, el juez de Garantías número 2 de Esteban Echeverría, Javier Maffucci Moore, había aceptado el pedido de Boca para que el atacante pueda viajar al exterior para jugar la Copa Libertadores, al tiempo que sigue el proceso por la denuncia de violencia de género realizada en abril pasado por su ex pareja Daniela Cortés.

Cortés denunció a Villa el 28 de abril pasado y lo acusó de haberla golpeado cuando la noche anterior estaban en la casa que ambos ocupaban en un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

El futbolista de 24 años, en tanto, fue notificado de que el delito por el que está acusado es “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas”.

Por su parte, en el mismo juzgado, el colombiano presentó el 29 de abril una denuncia contra la mujer por “amenazas, extorsión y robo” en la que también interviene la UFI 3 de Esteban Echeverría, con actuación de la fiscal Verónica Pérez.