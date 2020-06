Berni aseguró que en la Provincia no tienen el apoyo del Gobierno nacional

“Me pregunta: ¿tiene el apoyo del gobierno nacional? No. Nada”, sentenció Berni en una entrevista con el canal América. Ante la repregunta, sobre si su par en Nación, Sabrina Frederic, lo asiste, el funcionario de la provincia de Buenos Aires sentenció: “Ya lo dije. Nada”.

“No tiene nada que ver que seamos del mismo partido, es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia que tiene un problema de seguridad profunda y que no tiene los recursos, no solo humanos y tecnológicos, para afrontarlos”, explicó Berni. Y agregó: “Es imposible una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no lo asiste”.