Barby Silenzi y El Polaco se habrían separado, a seis meses del nacimiento de su hija

El periodista Ángel de Brito confirmó en su cuenta de Twitter la ruptura de la pareja.

Barby Silenzi y El Polaco

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Ángel de Brito confirmó una ruptura en el mundo del espectáculo: Barby Silenzi y El Polaco habrían decidido terminar su relación. En medio de rumores de romance entre el cantante tropical y Sofía Pachano, el conductor de Los Ángeles de la Mañana dio detalles de la situación. “Ahora sí: separados. Ella dejó la casa familiar y se fue con su bebé al departamento de soltera”, escribió.

Si bien ninguno de los dos protagonistas quiso confirmar la separación, en las últimas horas El Polaco subió unas sugestivas stories a su Instagram. “Tengo los h… hervidos… ¿y saben por qué?” escribió, para luego aclarar: “Era un chiste”.

En los últimos días, se relacionó al participante de Masterchef Celebrity con su compañera Sofía Pachano. Fue el periodista Rodrigo Lussich quien lo comunicó en Intrusos. “En los estudios del reality aseguraron que existe una relación entre El Polaco y Sofía Pachano. No tienen absolutamente nada formal, es cierto, pero según dicen hay ciertos rumores que los vinculan…”, había revelado. quiso comunicarse con la bailarina, pero ella no respondió los mensajes.

Hace tan solo seis meses, todo era felicidad en la pareja con la llegada de Abril, la primera hija en común de ambos. Él ya era padre de Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, y de Alma, fruto de su romance con Valeria Aquino, y ella ya tenía a la pequeña Helena con el ex Gran Hermano Francisco Delgado. “Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás… En un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas… Hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría… Compañera, amiga, novia… Mi amor Barby Silenzi te amo me haces muy feliz… Se las presentamos ella es #ABRIL”, había escrito Ezequiel Iván López Cwirkaluk en sus redes sociales. La ex Bailando, por su parte, había publicado un video de los primeros instantes de vida de su pequeña junto a un emotivo texto: “El momento más mágico del mundo , el milagro de la vida , en estos tiempos tan difíciles llegó ella a nuestras vidas para que sigamos confiando en el amor y la esperanza y que siempre hay otra oportunidad para ser felices. Gracias mi amor y Abril por convertirme en madre por segunda vez y por esta hermosa familia que estamos formando”.

Barby y El Polaco el día que nació Abril.

Hasta el momento, la bailarina no se manifestó sobre los rumores en sus redes sociales y solo se limitó a subir imágenes y videos de su hija.

Cabe recordar que ambos se conocieron en 2016 en la pista de baile de ShowMatch. Hace unos días, fueron objeto de críticas de sus seguidores por publicar videos en el que el cantante besaba a su hija menor. Con el título “Besos con papi”, dejaba ver un momento íntimo con la pequeña que fue repudiado. “A los bebes no hay que darles besos en la boca”, fue la advertencia más recurrente. Días, después, fue Barby quien publicó imágenes similares que causaron indignación.