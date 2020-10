Axel Kicillof: “Yo no voy a permitir la vuelta total a clases presenciales”

El gobernador ratificó este domingo que van a “ensayar alguna forma de presencialidad en 24 municipios en donde el nivel de circulación es bajo”, pero negó una vuelta a las aulas total.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dialogó este domingo por la noche , en donde se refirió a la situación actual del coronavirus y las recientes aperturas en la provincia de Buenos Aires.

Respecto a la Educación y la vuelta a las aulas, Kicillof explicó que “en 24 municipios en donde el nivel de circulación es bajo” comenzarán a “ensayar alguna forma de presencialidad”, e indicó: “No se puede meter la misma cantidad de chicos en un aula como se hacía antes. La presencialidad será en un esquema más bien vinculado a lo emocional que a lo educativo”.

“En los lugares donde hay mucha circulación, no van a volver las clases. Yo no lo voy a hacer. Me parece que hacer marketing con esto es un error absoluto. No es un tema para hacer partidismo. Yo no lo voy a permitir”, sentenció el gobernador bonaerense, e insistió: “Hay que hacerlo donde es factible y donde no se corran riesgos innecesarios, no para llenar un título de diario”.

Kicillof también se refirió al programa Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR), y detalló: “Hemos reclutando y convocado a 45 mil docentes, que se van a dedicar a ir a las casas de los chicos que han perdido la conexión o que han tenido problemas para mantener la continuidad. Vamos a ir dos veces por semana a las casas”.

En cuanto a la economía, el exministro durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que “lo que pasó con el coronavirus y la economía fue una calamidad a nivel planetario”, y remarcó: “Esto es inédito, de una magnitud muy preocupante, y de unas características que son nuevas. El coronavirus puso patas para arriba las teorías económicas”.

Del mismo modo, sobre el impacto económico de la pandemia en el país, y principalmente en la Provincia, el gobernador ratificó en C5N: “Para nosotros, lo principal es cuidar la salud”.

Por último, Axel Kicillof no descartó la realización de la temporada de verano para la Costa Atlántica bonaerense, y anticipó que se mantiene en contacto con los intendentes con los que formó “un grupo de reflexión sobre cómo va a ser la temporada”.