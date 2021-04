Axel Kicillof adhirió a todas las medidas de Alberto Fernández: una por una, las restricciones para la provincia de Buenos Aires

Las disposiciones estarán vigentes desde este viernes en los municipios que integran el AMBA. Al igual que Larreta, intendentes opositores evalúan presentar un amparo.

El horario de circulación estará restringido entre las 20.00 y las 06.00.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encolumnó este jueves detrás del presidente Alberto Fernández en respaldo de las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno nacional. Estas medidas incluyen la suspensión de las clases presenciales y más trabas a la circulación para mitigar el fuerte impacto de la segunda ola de coronavirus.

En especial, las nuevas medidas tendrán vigencia en los municipios del conurbano que integran el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se encuentra en Fase 2.

En tanto, en los 22 distritos del interior provincial que está en Fase 3, continuarán como hasta ahora con las disposiciones dictadas el viernes pasado por el mandatario y tendrán por lo tanto escolaridad presencial.

Cuáles son las principales medidas

En la conferencia de prensa celebrada este jueves, Kicillof reseñó las nuevas medidas que se aplicarán en el distrito durante las próximas dos semanas. En los municipios bonaerenses que conforman el AMBA las disposiciones más importantes son:

.Restricción de circulación entre las 20.00 y las 06.00 horas.

.Suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

.Actividades comerciales hasta las 19:00 horas.

.Gastronomía nocturna: solo delivery.

.Suspensión de clases presenciales en los tres niveles educativos del 19 al 30 de abril.

Qué dijo Axel Kicillof

El gobernador de Buenos Aires respaldó las medidas anunciadas por el gobierno nacional y apuntó directo contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: “El epicentro de la segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires”.

Al respecto, alertó que el sistema de salud “está saturado” y advirtió: “Estamos en una situación dos veces peor y tres o cuatro veces más rápida”.

“Estamos inmersos en una ola que sigue creciendo desenfrenadamente. No puede ser que el virus vaya por ascensor y las medidas por la escalera. El 29 de marzo, hace 15 días, el récord había sido 14 mil casos y el 6 de abril eran 21 mil, todo en una semana”, indicó.

Además dijo que cuando se pide “coordinar” acciones con la Ciudad de Buenos Aires es porque “el virus no reconoce un lado u otro de la General Paz”.

“Escuché hoy que se decía que las medidas que tomó el Presidente eran intempestivas o faltas de reflexión: es mentira. Es un intento grave, delicado y peligroso de utilizar políticamente un momento de angustia”, cuestionó.

Al aludir a la suspensión de las clases presenciales, el punto más cuestionado de las nuevas restricciones, el gobernador dijo que se decidió no solo “por lo que pasa adentro de las escuelas”, sino también por “la circulación, lo que pasa antes y después”.

“A mí no me van a correr con que a nosotros no nos importa la educación. En la Provincia, el período del gobierno anterior fue el primero en el que se cerraron escuelas”, afirmó.