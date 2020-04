Autobuses: choferes paran por falta de pago

La medida de fuerza, de alcance nacional, se cumplirá desde este jueves al mediodía hasta la misma hora del viernes. La protesta de la UTA alcanzará al transporte urbano y al interurbano.

La Unión del Tranviarios Automotor cumplirá este jueves al mediodía con un paro de 24 horas en reclamo de la falta de pago de los salarios de los choferes. La medida de fuerza alcanzará a los trabajadores de Autobuses Santa Fe y también a aquellos que presten servicios en líneas interurbanas.

La empresa que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad de Santa Rosa solo abonó el 50 % del sueldo de los choferes. La irregularidad fue confirmada a El Diario por un chofer que cumplía un recorrido.

El viernes 5 de abril Autobuses Sana Fe cobró por adelantado el subsidio municipal por $2.500.000 millones de pesos y debía destinarlos al pago de todo el salario.

Esta mañana, un conductor que realizaba uno de los recorridos en la ciudad confirmó a El Diario que “todavía nos deben la mitad del sueldo”.

Desde el sindicato denunciaron la semana pasada que la empresa “se quedó con parte de los fondos del subsidio municipal”, acusó el secretario General de la UTA, José Álvarez.

“La única opción que tenemos es esperar a que la empresa termine de pagar porque a los dueño «hasta les conviene que los colectivos no salgan y gasten gasoil”, resaltó.

“Nosotros no somos tan insensibles para parar el el servicio porque la situación que estamos atravesando es muy grave. A los dueños no les importa la pandemia, no les importa pagar, no les importa nada”, resaltó.

“Los subsidios de Nación son otros 2.700.000 que recibe Autobuses Santa Fe”, explicó.

“Nosotros hablamos con la Municipalidad para que el subsidio vaya para que los trabajadores cobraran. Pero Autobuses se sigue quedando con esa plata”, acusó Álvarez.