Australia aprobó la ley que obliga a Facebook y Google a pagar por las noticias

Se trata de una legislación pionera que podrá servir como referencia a otros países que busquen impulsar medidas similares contra los gigantes tecnológicos.

Facebook y Google tendrán que pagar por las noticias en Australia. La ley podría ser imitada en todo el mundo.

Tras las polémicas, que incluyeron la prohibición de compartir noticias por Facebook en Australia, la red social de Mark Zuckerberg y Google tendrán que pagar a los medios de ese país para utilizar sus contenidos. Se aprobó el jueves una nueva legislación en ese país y podría sentar un precedente a nivel mundial en la batalla por la supervivencia de los medios tradicionales.

La ley se aprobó después de que Facebook y Google llegaran a acuerdos para evitar verse sometidos a arbitrajes vinculantes y de una serie de enmiendas del llamado Código de Negociación de Medios Noticiosos que el tesorero australiano Josh Frydenberg y el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, acordaron el martes.

Esta ley podría servir de modelo para resolver conflictos entre los gigantes tecnológicos y los reguladores globales con el fin de equilibrar las relaciones entre los medios de comunicación tradicionales y los gigantes que dominan Internet y captan buena parte de los ingresos publicitarios. Según las autoridades australianas de la competencia, Google capta el 53% de la publicidad en el país y Facebook el 28%, mientras que el resto se lo reparten otros actores del mercado, como los grupos de prensa

El gobierno declaró que la ley garantizará que las empresas de prensa “reciban una remuneración justa por el contenido que generan, contribuyendo así a mantener el periodismo de interés público en Australia”.

“El objetivo del código es atender el poder de mercado con el que evidentemente cuentan Google y Facebook. Ellos necesitan de los medios, pero no necesitan a algún medio de comunicación en particular y eso significaba que las empresas de medios no podían hacer acuerdos comerciales’’, detalló Rod Sims, presidente de la Comisión Australiana de Competencia y del Consumidor.

Google, por su parte, ya había aceptado pagar “sumas importantes” a cambio del contenido del grupo de prensa de Rupert Murdoch, News Corp., favorable a la nueva ley.

Más firme en su posición de negarse a pagar, Facebook se enfrentó en un principio a las autoridades australianas y bloqueó durante un tiempo la publicación de enlaces a noticias de medios locales o internacionales. La compañía que también es dueña de Instagram y WhatsApp terminó dando marcha atrás y firmó un acuerdo con las autoridades, previo a la sanción de la ley.

Pago por noticias y regulación en otros países

Tanto Google como Facebook, el grupo de Mark Zuckerberg, dijeron que invertirán 1000 millones de dólares cada uno en contenido de noticias durante los próximos tres años.

Google pagará por las noticias que aparecen en su nueva herramienta Google News Showcase, que fue lanzada recientemente en la Argentina, y Facebook remunerará a los proveedores que aparezcan en su producto News, que lanzará en Australia este año.

En el caso de Facebook, los 1000 millones anunciados se suman a los 600 millones de dólares inyectados en los medios de comunicación desde 2018. De todas formas, Country Press Australia, que representa a 161 diarios regionales en todo el país, expresó su preocupación porque pequeñas publicaciones que circulan fuera de las grandes ciudades podrían quedar marginadas.

El mundo entero sigue muy de cerca la iniciativa australiana. Si Google y Facebook parecen haber llegado a una solución en ese país, esto no significa el final de sus problemas. La Unión Europea, Canadá y otros países esperan también regular el sector y a los gigantes tecnológicos conocidos como GAFA (por las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon).

“No hay ninguna duda de que Australia lleva adelante una batalla por procuración para el conjunto del planeta”, afirmó Frydenberg, ministro de Finanzas australiano, .

Los gigantes del sector digital no querían que las negociaciones con los medios en Australia fueran obligatorias y que en caso de conflicto se pronunciase un árbitro independiente. Temían un precedente que amenace su modelo económico.

La crisis de la prensa se agravó por el hundimiento económico provocado por la pandemia del coronavirus. En Australia, decenas de periódicos cerraron y centenares de periodistas perdieron sus puestos de trabajo.