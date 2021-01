Asumió De Felippe y aseguró que buscará llevar a Atlético Tucumán a copas internacionales

El entrenador fue presentado esta tarde en el Decano y aseguró que su objetivo es «consolidar un equipo que sea protagonista» en la competencia local para «volver a jugar las copas internacionales».

«Tenemos una idea futbolística similar a la de (Ricardo) Zielinski -el técnico saliente- y ojalá nos salgan las cosas como a él”, sostuvo el flamante entrenador después de dirigir el primer ensayo que puso en marcha un nuevo ciclo futbolístico del equipo que se prepara para intervenir en la próxima competencia oficial de la Liga Profesional.

«Intentaremos consolidar un equipo que sea protagonista en la competencia local para volver a jugar las copas internacionales» el próximo año, indicó De Felippe, quien sabe que ese es el objetivo que quieren alcanzar tanto los jugadores como los hinchas y dirigentes después de las experiencias vividas años anteriores.

El flamante entrenador contará con un cuerpo técnico que integran su hermano Walter De Felippe (ayudante de campo), Fernando Gómez (preparador físico), Alfredo Rodríguez (entrenador de arqueros) y Cristian Mustafá, quien es empleado del club y se sumará al grupo .

El vicepresidente segundo, Ignacio Golobisky fue el encargado de presentar al entrenador, quien indicó que «estaba esperando este momento. Es que no pude hablar con ninguno de los chicos ya que estaban de vacaciones y no me gusta molestar», explicó.

Javier Toledo, Fabián Monzón y Leonardo Heredia no estuvieron presentes en la práctica realizada en el complejo «José Salmoiraghi» ya que pidieron permiso por distintos motivos y se incorporarán mañana, de acuerdo a lo informado por voceros del club.

El plantel se entrenará en la provincia hasta el 31 de enero, de acuerdo a la planificación del cuerpo técnico, y viajará a Buenos Aires en los primeros días de febrero para disputar algunos partidos amistosos preparatorios para el campeonato que arrancará el viernes 12 de ese mes.