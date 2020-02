Arrastraron a una abuela por la calle para robarle la jubilación

La brutal escena quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el exterior de una casa vecina. El testimonio de la mujer.

Una mujer de 86 años sufrió golpes y el robo de su jubilación por parte de un ladrón en Merlo, justo cuando bajo del remis para entrar a su casa. “Me siguieron”, aseguró.

El ataque quedó registrado por la cámara de seguridad de una casa vecina, donde se puede ver que, al no poder arrebatarle la cartera la tiraron al piso y la arrastraron unos 10 metros hasta que las tiras de la cartera se cortaron y los ladrones pudieron huir con el botín.

“Cuando estoy bajando por la puerta de atrás el hombre me agarra y me arrastra”, dijo en declaraciones televisivas y agregó: “Yo no solté en ningún momento la cartera. Me quedé muda. Tengo la mano y la pierna lastimada. Se llevaron la cartera con la plata de mi jubilación”.

“Siento mucha impotencia al ver el video. Estoy dolorida, pero soy una negra fuerte”, dijo en tomo un poco más relajado. Luego confió que la próxima vez irá al banco acompañada.