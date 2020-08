Argentin… ¿que te hicieron mi amor ?…

Por Ricardo Bustos *

Tengo la sensación que nos han mentido y feo. llevamos medio año de “cuarentena” no podemos pasar de una Provincia a la otra, los hermanos de Brasil y Paraguay o nosotros, no podemos cruzar las fronteras y acá en Misiones, todos tienen familiares directos en los tres países. El Señor Presidente dice que no hay cuarentena y nos miente. Se está muriendo la misma cantidad de gente o mas que cuando estábamos en el peor momento, en muchas Provincias Argentinas, cada día hay mas contagiados. ¿Para que sirvió tanto encierro si no logramos bajar la cifra de muertos?

La gente en la calle no utiliza barbijos, los jóvenes hacen lo que quieren, no se cuidan y tampoco, obviamente, cuidan a los mayores, los funcionarios que deben dar el ejemplo, andan de fiesta en fiesta o en reuniones políticas, Ahora tenemos que soportar que cualquier persona que cobra el IFE, mas salarios dobles o un Plan social, gana mas que un jubilado o un Docente por dar solo dos ejemplos. El banco Central solo tiene de reservas u$s 10.000 millones.

Esto va a explotar por el aire y el Líbano será un poroto porque a la gente ignorante, la que no está escolarizada desde hace años y no ha recibido la mínima instrucción, le importará poco salir a buscar lo que necesita utilizando cualquier método. La juventud no conoce el Martín Fierro, no sabe quien fué o que hizo San Martin, el Padre de la Patria, pero está al día con todas las novedades de la música que estrena “Maluma”.