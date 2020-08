Aprobaron por mayoría el pliego de Matzkin en Pampetrol

El bloque oficialista tuvo una deserción: Facundo Sola se abstuvo. A Matzkin también lo avaló el macrismo y Brindesi. La UCR, finalmente, se abstuvo.

El oficialismo -con un diputado que se abstuvo-, los cuatro legisladores macristas y Juan Brindesi aprobaron por mayoría en la sesión de este jueves al mediodía la designación del abogado del PRO, Martín Matzkin, como síndico de Pampetrol. Los legisladores y legisladores de la UCR se abstuvieron. También lo hizo el justicialista Facundo Sola. Hubo 21 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.

Se opuso en soledad, la tiernista Sandra Fonseca, que renovó su denuncia de un supuesto despojo.

Además, los legisladores aprobaron las designaciones de más autoridades. En Pampetrol, Luis Campo, Julio Bargero, Hugo Pérez y María de los Ángeles Roveda (directores), Juan Carlos García (síndico) y Héctor Pérez (director suplente). En la Sociedad Fiduciaria de La Pampa, Héctor Fazzini y Alberto Vessoni -ambos también propuestos por el macrismo bajo el paragüas de la nueva interpretación de la ley-.

Con la designación de Matzkin, finalmente el macrismo local pone una pata en la petrolera estatal pampeana, un propósito que no había conseguido cuatro años atrás. Esta vez lo lograró, no sin polémica.

Es que el gobernador Sergio Ziliotto interpretó que el bloque que representa a la segunda minoría surgida de las urnas es el macrismo, que es la tercera bancada en cantidad de legisladores en el recinto. Hace apenas cuatro años atrás, su antecesor, el gobernador Carlos Verna, había entendido diferente la ley: consideró que la segunda minoría corresponde a la tercera fuerza electoral en las elecciones (contó cantidad de votos por fuerza y no de bancas por bloque).

La controversia surgió a partir de que el macrismo en ambas ocasiones fue a la elección en alianza con el radicalismo pero, una vez producida la elección, formó bloque aparte de sus socios electorales. Hace cuatro años reclamó el sillón de síndico en Pampetrol y le dijeron que no. Ahora el oficialismo le dio el okey. De esta manera, colocó a su delfín en la empresa estatal que administra el negocio petrolero en la provincia.

Los radicales se abstuvieron. En el Comité Provincia de la UCR se pronunciaron por la interpretación que hace Fonseca. Pero en el bloque había diferencias y consensuaron una postura el miércoles último, aunque guardaron secreto y no la adelantaron hasta el momento de la sesión.

“Luego de un profundo análisis del texto de las normas vigentes en diferentes Sociedades Anónimas con participación Estatal Mayoritaria, donde la conformación de sus órganos de dirección y control tienen representantes de las minorías políticas con representación parlamentaria, y ante la negativa de distintos bloques legislativos de avanzar con una Acción Declarativa de Certeza ante la Justicia, para que se determine por otro poder del Estado, cuál es la interpretación que se debe hacer del texto normativo; este bloque manifiesta, en primer lugar, que no existe una interpretación unívoca, sino que es factible que se infiera más de un razonamiento; lo que refuerza la necesidad de reformar los correspondientes textos normativos para traer certeza al Ejecutivo Provincial y, a esta Cámara, para que a futuro no se genere esta situación”, expresó la bancada de la UCR.

“Claramente, el Ejecutivo Provincial, ante idéntica redacción en la cuestión que se discute, en más de una ley, ha tomado dos interpretaciones diferentes. Si se compara lo resuelto en el período inmediato anterior, rápidamente se podrá observar que primeramente resolvió elevar la propuesta de la segunda minoría parlamentaria surgida del sufragio popular, es decir la foto del resultado electoral, y con posterioridad, eleva una propuesta con el segundo bloque en cantidad de representantes de las minorías parlamentarias”, mencionó.

“Es por ello que, después de haber hecho los esfuerzos políticos para buscar certeza en la sinuosidad de la norma, es necesario manifestar que este bloque se abstiene de acompañar las propuestas en consideración (en Pampetrol SAPEM y Fiduciaria SAPEM), hasta tanto se resuelvan los textos normativos para traer luz sobre los alcances del mismos. Por el contrario, vota afirmativamente aquellos pliegos donde no hay dudas sobre su alcance”, indicó.

“Por ello, resulta necesario manifestar que, ante cualquiera de las dos interpretaciones que se formulan sobre los textos de las normas, no existen incongruencias para este bloque en votar afirmativamente a las personas que ocupan los cargos de dirección y sindicaturas en representación de esta parcialidad política, porque efectivamente somos la primera minoría surgida del sufragio popular y poseemos como bloque la mayor cantidad de representantes dentro de las minorías parlamentarias”, alegó.

“Finalmente, para que dentro de dos años no nos sorprenda nuevamente esta situación, instamos a trabajar en conjunto para traer certeza, y claridad en los textos normativos, impulsando la correspondiente reforma. Asimismo, entendemos que cualquier representante que considere que la decisión política ha forzado la interpretación de la norma, tiene abierta la vía para acudir a la justicia, en pleno goce del funcionamiento de las instituciones de la República y atento al estado de derecho que justamente debe atender a las minorías”, redondeó.

Por su parte, el justicialista Facundo Sola fundamentó su abstención. “Me genera un dilema, trato de entender al gobernador y al bloque, he decidido no votar en contra porque considero fundamental mantener con la esperanza de mejorar las relaciones políticas e institucionales de quienes tenemos responsabilidades de gobierno sobre todo en estas épocas de crisis”, expresó el realiquense.

“Pero por otro lado también me encuentro en una situación de que no quiero votar en contra del criterio jurídico que entiendo debería tomarse para estas designaciones conforme a cómo interpreto la ley. Por esa situación y agradeciendo la posibilidad democrática de debatir incluso dentro del seno del bloque, solicito a esta cámara que me habilite y no vote el tema”, completó.

Por otro lado, Fonseca nuevamente denunció nuevamente “corrupción institucional” y un pacto entre el exgobernador Carlos Verna y el exfubolista Carlos Javier Mac Allister para que el macrismo haga base en Pampetrol. Lo hizo, eso sí, en soledad. Su fuerza política presentó una acción de amparo en la justicia.

Cabe recordar que el FREJUPA tiene 17 legisladores y legisladoras, la UCR 7, Cambiemos 4 y Comunidad Organizada, hasta el 12 de junio, tenía 2. El diputado Brindesi se fue y conformó un bloque unipersonal aparte, el Movimiento Productivo Pampeano.

Matzkin es abogado, sobrino de Jorge “Toto” Matzkin, el exfuncionario del menemismo y del duhaldismo, e hijo de Aldo Matzkin, un empresario de las telecomunicaciones. A pesar de su ligazón con el peronismo, dio un salto al macrismo. Entre 2013 y 2014 fue asesor del diputado nacional macrista, Carlos Javier Mac Allister. Antes había ocupado cargos en el Estado provincial, nacional y como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación. Desde 2017 hasta la actualidad es representante del Gobierno Nacional ante el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra. También estuvo vinculado al club Boca Juniors.