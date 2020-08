Aplaudida de trabajadores precarizados de Salud en el Centro Emergente

“No somos héroes ni heroínas pero estamos al frente de la lucha”, dijo uno de los enfermeros. Hay 300 trabajadores de salud contratados como monotributistas o “artículo sexto” que reclaman estabilidad. Algunos hace cinco meses que no cobran.

Un grupo de trabajadores de la salud precarizados realizó una aplaudida frente al Centro Emergente que está al lado del Hospital Lucio Molas para reclamar estabilidad laboral y que el gobierno provincial actualice el pago de sus salarios ya que, en algunos casos, hace cinco meses que no cobran. En el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria Santa Rosa se atienden los pacientes de coronavirus de gran parte de la provincia.

La gremialista de ATE, Liliana Rechimont, dijo que hay 300 trabajadores precarizados en toda la provincia, entre las ramas profesional, administrativo, servicios generales y enfermería. La mayoría, de todos modos, son enfermeros y enfermeras.

“Hicimos tres conferencias y no nos han dado respuestas ni ha habido un acercamiento. Le volvemos a pedir al gobernador una respuesta y esta vez en forma más contundente, los compañeros ya se organizaron y tienen sus delegados”, advirtió.

“Sin trabajadores con plenos derechos no se puede garantizar la salud. Los hospitales y la aparatología los operan los trabajadores. Entendemos que hubo un brote y que fue el equipo de salud el que garantizó que no se disemine más a pesar de los irresponsables que esto es una dictadura encubierta y no tienen ni idea de lo que es una dictadura”, señaló .

Rechimont advirtió que hay personal con aislamiento por contagio o contacto estrecho con positivos de COVID y los precarizados ocupan sus lugares.

“Necesitamos que se regularice su situación. Si les pasa algo o mueren, en el peor de los casos, el seguro no es acorde a eso y nadie de su familia puede remplazarlos en el estado, la familia queda desprotegida”, comparó respecto a los trabajadores de planta.

“Están prestando un servicio, sin licencias, venimos con un desgaste importante”, remarcó.

Rechimont dijo que “está bueno el reconocimiento” para el sector que hizo el miércoles en conferencia de prensa el ministro de Salud, Mario Kohan. “El sistema de salud pública se sostiene porque los compañeros y compañeras le ponen el hombro. Pero cuando pedimos explicaciones por la precarización nadie nos responde, hacen oídos sordos”, lamentó.

Durante la protesta, un enfermero contó que están atendiendo pacientes con coronavirus. “Tenemos reguladas las instalaciones dentro del marco de bioseguridad. Pero trabajamos como monotributistas que se renuevan cada tres meses o artículos sextos que se renuevan cada 30 o 60 días. Esto lleva a una incertidumbre laboral que no se puede sostener”, denunció.

“Hay atrasos en los pagos. Los artículos sexto se demoran más porque lleva más instancias burocráticas”, dijo el trabajador, que aclaró que la protesta la visibilizaron en el Centro Emergente pero la situación se repite en todos los servicios del hospital.

Otro enfermero, Carlos, contó que “hay compañeros de artículo sexto que llevan cinco meses sin cobrar, tienen familia, dejan sus hijos al cuidado de personas a las que le tienen que pagar, y no han cobrado su sueldo”. “Lo mismo pasa con los monotributistas, es lamentable. Los compañeros están sufriendo mucho. Invito a los del gobierno a que estén sin cobrar a ver cómo se arreglan”, añadió.

“Somos profesionales, estudiamos y nos capacitamos para atender a los pacientes. Para eso estamos y nos pagan. Exigimos entonces que nos paguen solamente. Nada más. Y necesitamos una estabilidad laboral”, prosiguió.

“Ya no se puede sostener más esta situación. Le pedimos ya una respuesta. Por eso convocamos a todos y a la sociedad. Si cae tu madre o tu padre ¿Quiénes los van a atender y van a velar por la salud de los familiares? Somos nosotros”, apuntó.

“No somos ni héroes ni heroínas pero estamos al frente de la lucha”, concluyó.