Apareció el anillo del ex presidente Menem

La madre, la tía y la prima de un enfermero prófugo se presentaron en una comisaría con la joya.

La madre, la tía y la prima de un enfermero prófugo de Carlos Menem son los principales sospechosos del robo del anillo del fallecido ex presidente.

Según pudo saber Ámbito, el enfermero, que todavía se encuentra prófugo de la Justicia, y sus tres parientes se presentaron en la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad, ubicada en el cruce de las calles Echeverría y Washington, en el barrio de Belgrano, preguntando por el domicilio de Zulema Menem para hacerle entrega del anillo que le fue sustraído al ex mandatario. Del caso tomó conocimiento la custodia adicional de la Policía Federal apostada a la casa de la hija del ex presidente de la Nación y se abrió una investigación.

Días atrás la familia de Menem comunicó que ofrecía una recompensa para quien devuelva el anillo robado al riojano (ofreciendo también dinero por cualquier tipo de pista que lleve a su recuperación). Todavía no se sabe si este fue el motivo que las llevó a presentarse.

La tía, que reside en el barrio de Villa Soldati, vive con su sobrino, un enfermero de 30 años que asistió a Menem en su domicilio en diciembre del año pasado, y que sigue prófugo de la Justicia. Los policías le pidieron a la tía que exhiba el anillo y observaron en él el grabado con las inscripciones de los nombres de los hijos del ex presidente.

El anillo es una pieza hecha de oro y ónix que funcionaba como réplica a una pieza regalada al ex presidente por su padre, Saul Menem. Zulemita la había mandado a reconstruir cuando nació Máximo Menem, el hijo que el riojano tuvo en noviembre de 2003 con la modelo chilena Cecilia Bolocco.

Al consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 9, a cargo del doctor Martín Peluso y ante la Secretaría Número 118 de Diego Villanueva, se trasladó a las tres mujeres a la dependencia policial, donde se le tomó declaración testimonial a la tía. La causa fue caratulada como «averiguación de Ilícito» y secuestraron la joya para ponerla en resguardo. La tres mujeres quedaron en libertad.