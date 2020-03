ANSES: la ayuda de $10.000 se pedirá vía web y con una app

El Ingreso Familiar de Emergencia se podrá tramitar desde el 3 de abril y ANSES comenzará a pagarlo a mediados de ese mes. ¿Quiénes pueden pedirlo?

La plataforma de la ANSES donde deberán ingresar los datos aquellas personas que busquen cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) estará disponible desde el viernes 3 de abril, anticipó hoy el director del organismo, Alejandro Vanoli. Esa plataforma es una página web y una aplicación para teléfonos celulares, explicó el funcionario este miércoles.

Vanoli comentó que una vez que se hayan ingresado los datos, la ANSES comprobará si los solicitantes cumplen con los requisitos para acceder al beneficio de 10 mil pesos, que se acreditará en las cuentas bancarias o por medio de otras formas de pago hacia el 15 de abril.

Habrá mecanismos alternativos de pago del Ingreso Familiar de Emergencia a través del Banco Nación, billeteras electrónicas o del Correo Argentino, para quienes no cuentan con CBU.

“Todavía no está definido, en principio son fechas tentativas. La aplicación digital de la ANSES estaba en desarrollo y hubo que acelerar los tiempos y darle prioridad. Estará disponible a partir de abril y nos tomaríamos un lapso de 10 días para que todas las personas puedan cargar su información, incluso generando algunos mecanismos alternativos para los que no están familiarizados con la informática”, explicó Vanoli, en declaraciones radiales.

Además, puntualizó que “en los días de chequeos adicionales, se van a hacer algunos cruces vinculados a que la información esté bien; que las personas no tengan rentas, porque ocurre en la Argentina que hay gente que está inscripta en las categorías más bajas y tiene ingresos mayores. Y el espíritu de esta medida es que llegue a los que más lo necesitan”.

Requisitos para el Ingreso Familiar de Emergencia:

Esos 10 mil pesos se otorgarán a desempleados, trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y también personal de casas particulares.

Para acceder al pago, hay que ser argentino y residente en el país y tener entre 18 y 65 años.

No podrán acceder al Ingreso Familiar de Emergencia quienes formen parte de un grupo familiar en donde uno de sus miembros sea trabajador registrado, monotributista de categoría C en adelante, autónomos, jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales.

“El espíritu del Presidente es atender las necesidades más lacerantes y si hay sectores que se quedan sin ingresos, la voluntad política está en resolver todo los problemas que se pueda en este marco de emergencia”, resaltó el titular de ANSES respecto al Ingreso Familiar de Emergencia.

Y añadió: “Gran arte de los argentinos está, en mayor o menor medida, afectada. Estamos en un país que está prácticamente en default selectivo, con una recaudación económica muy impactada por esta crisis, en un marco de escasez, se está priorizando a los que menos tienen”.

A quiénes les corresponde el Ingreso Familiar de Emergencia:

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Requisitos

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado;

ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos

de una prestación de desempleo

de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Monto

$10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.

Trámite

Se realiza por internet. No tenés que concurrir a ninguna oficina.

Tenés que completar un formulario digital con tus datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro.

Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo y cumplen los requisitos van a cobrar automáticamente sin necesidad de realizar el trámite.

El formulario estará disponible a partir del mes de abril.Paso a paso