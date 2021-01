ANMAT retiró del mercado un arroz y papas fritas

En este sentido, ANMAT informó a la comunidad celíaca, que la razón social Los Cerillos SA – RNE Nº 21-112557 se encuentra realizando el retiro del mercado del siguiente producto, rotulado con el símbolo de Alimento Libre de Gluten:

Arroz largo fino calidad 0000, marca Tío Quico con RNPA N° 21-031812 y con fecha de envasado antes del 07/01/21. Producido y elaborado por Molino Arrocero Los Cerillos SA RNE N° 21-112557 – CG N° 21-005-04. Ruta Provincial Nº 1-Km 37, Santa Rosa, prov. de Santa Fe.

La medida fue tomada a partir de las acciones de fiscalización realizadas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria de la provincia de Santa Fe, junto con el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos debido a que el rótulo presenta el símbolo de ALG (Alimento libre de gluten), pero no se encuentra autorizado bajo ese atributo.

Dicha Administración Nacional se encuentra coordinando las acciones de gestión del riesgo con todas las autoridades sanitarias provinciales y municipales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado del producto.

Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda:

A la población celíaca, que tenga en su poder el producto que presente en su rótulo el símbolo libre de gluten y que haya sido envasado antes del 07/01/21, que se abstenga de consumirlo.

A quienes expendan el producto que presente en su rótulo el símbolo libre de gluten y que haya sido envasado antes del 07/01/21, que cesen su comercialización.

La ANMAT informó por otro lado a la población alérgica al huevo que la empresa Coto Centro Integral de Comercialización S.A se encuentra realizando el retiro voluntario del mercado de todos los lotes del producto:

Snack a base de papa sabor cheddar. Libre de gluten. Marca: Capitán Cuac. Nombre de fantasía: sabor queso cheddar. RNPA N° 033-00-010641. Elaborador: CMA Paraguay SA – Producto de Paraguay. Importador COTO CICSA – RNE Nº 00031488, en cuya etiqueta no se incluya la frase de advertencia PUEDE CONTENER HUEVO o DERIVADOS DE HUEVO.

La medida fue tomada a partir de las acciones de fiscalización realizadas por el Instituto Nacional de Alimentos luego de recibir un reclamo sobre el consumo del producto (lote: PCCQ20176GA – Vencimiento: 24-06-2021) que habría provocado una reacción alérgica a un menor sensible a la leche y el huevo. Como consecuencia de ello, la empresa importadora procedió a su análisis, el cual dio como resultado la presencia de Alérgenos de Huevo, no encontrándose declarado en el rótulo.

El producto no representa riesgo alguno para la población que no es alérgica al huevo.

Dicha Administración Nacional se encuentra coordinando las acciones preventivas con todas las autoridades sanitarias provinciales y municipales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado del producto.

Por lo expuesto, la ANMAT recomienda:

a las personas susceptibles al huevo que hayan comprado o tengan en su poder cualquier lote del producto que no declare en el rótulo la advertencia de su presencia, que se abstengan de consumirlo.

a quienes expendan cualquier lote del producto, que no declare en el rótulo la advertencia de la presencia de huevo, que los retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.