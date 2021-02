Aniversario e inauguraciones en Victorica

Se celebró el 139° aniversario de Victorica, la primera población fundada en la provincia de La Pampa. Como parte de los actos centrales, se inauguró la repavimentación del acceso Ruta 10 “Juan C. Maldonado”; la oficina de Defensa del Consumidor y otras obras que beneficiarán a la comunidad victoriquense.

En representación del Gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Justicia y DD HH, Daniel Bensusán, transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, que se vió imposibilitado de estar presente en el lugar. “Victorica vio desarrollarse y crecer a esta Provincia. La vio en las buenas y en las malas. Pero también la ve empujando y celebrando cada logro”, dijo el ministro.

“Transitamos la pandemia más larga de la historia. Victorica no es ajena a lo que nos pasa, y por eso, desde nuestra Provincia la enfrentamos, la peleamos y le decimos que no nos vamos a entregar. Y esto es así, porque tenemos un Gobierno provincial que cada vez que mira a La Pampa ve a pampeanas y pampeanos, que vivan donde vivan tienen derechos, que como Estado debemos garantizar. Un Gobierno que responde a las necesidades de los pampeanos”, añadió.

“El Gobierno provincial licitó y culminó las obras de repavimentación de este acceso, y su señalización. A través de la Secretaría de Asuntos Municipales y el municipio local, se concretó la repavimentación de varias cuadras de asfalto. Todo esto llevó a que la Provincia invierta más de 20 millones de pesos para estos trabajos”, detalló.

“En momentos como los que nos ponen a prueba hoy, vemos la capacidad de gestión de quienes deben garantizar salud, educación, seguridad y bienestar, y este acceso es una prueba de ello. De la misma manera que durante la primera gestión del gobernador Carlos Verna, cuando se decidió encarar el proyecto de la Ruta de la Cría, que hoy es una realidad”, manifestó Bensusán.

Finalizó expresando, “como siempre nos dice el gobernador Sergio Ziliotto, “el Gobierno debe estar en el territorio, trabajando con los intendentes”, por eso la distancia entre ciudades no puede ser un impedimento para acceder a derechos, y debido a ello descentralizamos servicios, pero no descentralizamos nuestra responsabilidad”, expresó al referirse a la inauguración de la oficina municipal de Defensa del Consumidor.

También participaron del acto el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el presidente de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas, y el subsecretario de Justicia, Pablo Boleas. Además, estuvo presente el diputado provincial Julio González.

Un aniversario distinto

El intendente Hugo Kenny consideró que, si bien este era un día emotivo para la localidad, “también es un aniversario distinto, en uno de los años más difíciles, desde lo social y lo económico. Con futuro un tanto incierto”. Sin embargo, aseguró que “hoy se están inaugurando obras trascendentes para la localidad”.

En el mismo sentido, resaltó que a pesar del difícil momento sanitario y económico que se atraviesa, “logramos firmar el acuerdo para reasfaltar el acceso. Estaba la decisión del gobernador (Sergio) Ziliotto, para que así se hiciera”.

Luego detalló los espacios que se inauguraron hoy, y los motivos de sus denominaciones.

“Victorica se nutre de historias diarias. Así seguiremos siendo, trabajando y gestionando, tratando de lograr cosas. Valoro muchísimo la comunicación fluida y atípica durante la pandemia con las autoridades provinciales”, comentó.

“A los victoriquenses les digo que este aniversario, distinto, sea un punto de partida para lograr mayor unión. Pensando en Victorica, desde acá a La Pampa y a toda la Argentina. Sigamos unidos, cada vez más, para poder crecer como nos gusta a todos los victoriquenses”, concluyó el jefe comunal.

Defensa del consumidor

También se refirió a la puesta en funciones de la oficina local de Defensa del Consumidor, estimando que es “un escalón más en la defensa de los derechos de los victoriquenses”.

Recordó que para la apertura de esta dependencia se vino trabajando con el ministro (Daniel) Bensusán y su equipo, “firmando el convenio, y capacitando al personal. Vamos a tener un espacio que defenderá los derechos, informando acerca de la buena manera de consumir y tener una opción para cuando creamos que no nos cobran lo que corresponde”.

Reconocimiento a Salud

Más adelante solicitó se le transmitan al gobernador Sergio Ziliotto y a las autoridades sanitarias el manejo de la pandemia de COVID-19 en la Provincia, y particularmente en Victorica. Recordó que en esta localidad hubo una importante cantidad de contagiados del virus en el geriátrico local, entre ancianos y personal del lugar, y que gracias a las acciones de Salud provincial hoy comenzaron a retornar a su pueblo los abuelos que debieron ser trasladados a centros de salud de localidades vecinas.

Fortalecer lazos con los municipios

El diputado provincial por el FREJUPA, Julio González, destacó el trabajo que se lleva adelante con los municipios de toda la Provincia, “a partir de la Ley de Descentralización, que se aprobara por iniciativa del ingeniero Carlos Verna, que sirvió para fortalecer los lazos con los municipios. Esta línea de trabajo la continuó el gobernador Sergio Ziliotto. Hoy podemos acompañar a los funcionarios provinciales en las distintas recorridas por los pueblos, sobre todo en estas ocasiones tan importantes”.

Respecto de las obras inauguradas en Victorica destacó que “lo dijo el propio intendente de la localidad, y destacamos que tenemos un Gobierno que trabaja con toda La Pampa, sin distinciones políticas, llevando beneficios a todos los rincones de la Provincia”.