Andy Kusnetzoff confirmó que dio positivo de coronavirus

Andy Kusnetzoff reveló en su programa radial “Perros de la calle” que dio positivo de coronavirus tras hacerse el hisopado.

Un nuevo famoso se suma a la lista de positivos de coronavirus. En este caso, Andy Kusnetzoff. “El sábado ya estaba medio baqueteado. El domingo seguí con tos. Nunca tuve fiebre. Por precaución. El lunes me fui a hacer ver a la clínica, donde estoy. Me hice el hisopado. Hace un rato me dieron el resultado, di positivo de Covid-19″, contó en su programa Perros de la calle.

.

Sobre cómo conlleva la enfermedad y su trabajo en Podemos Hablar, reflexionó: “Lo quería comentar para que estén al tanto por mí. Me siento bien. Son noticias que te van llegando. No tengo fiebre. Tengo esta tos. Transitándolo. Los que me conocen saben que soy muy obsesivo. Venía esquivándolo desde que vine de Europa, que ya no quería dar besos ni abrazos. Soy muy obsesivo, cuidadoso. Hay que cuidarse. Es un momento muy jodido, difícil de contagios”.

Sobre sus sensaciones, describió: “De ánimo estoy bien. Estoy transitándolo como hay que hacerlo. Los síntomas fueron tos y cansancio corporal. Nunca tuve fiebre”.“No quiero hacer chistes ni minimizarlo. Uno se preocupa. Pero estoy tranquilo y en buenas manos. Estaré un tiempo en cuarentena y después volveré”, finalizó Kusnetzoff.