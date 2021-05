Andrea Rincón, eliminada de Masterchef: su emotiva despedida

La actriz no tuvo suerte con sus platos y quedó afuera del reality de cocina. Tanto el jurado como sus compañeros no pudieron contener las lágrimas. Al dejar el estudio lanzó un efusivo «Viva Perón, carajo».

Andrea Rincón es la nueva eliminada de Masterchef Celebrity tras pasar una de sus peores noches en el reality de cocina: se le quemó el aceite, se cortó el dedo y hasta tuvo que ser atendida por uno de los médicos de la producción. Tras salir del estudio, la actriz lanzó un efusivo «Viva Perón, carajo» que se viralizó en las redes sociales.

Las primeras complicaciones llegaron cuando tuvo que preparar un revuelto de gramajo y se le quemó el aceite. Luego de eso, Rincón se hizo un profundo corte en el dedo que complicó aún más la realización de las pruebas en la gala de eliminación.

En la última instancia y ante la decisión del jurado, la actriz perdió contra María O’Donell y su despedida del programa fue por demás emotiva.

No solo el resto de los participantes lamentaron la salida de Rincón, sino que el propio jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui expresó sus palabras al borde de las lágrimas.

«Dificilmente hemos tenido una participante con tanta personalidad, efervescente. Sos una persona al rojo vivo, chocando, entendiendo y creciendo, y cocinando cada vez mejor. Esperamos cruzarnos en el camino, que seguramente así será. Te quiero mucho», le expresó Donato.

“Fue muy lindo conocerte, en muchas cosas me identifico con vos. Hoy Germán me preguntó ‘¿por qué sos tan impulsivo?’. Yo no lo tomo como un defecto porque nos muestra tan cual somos y eso es genial. Siempre fuiste fiel a tu pensamiento y con lo que creíste que era mejor, y lo era. Sé que vas a seguir cocinando como cocinabas pero con más técnica”, le dijo Damián Betular, quien había sido el encargado de anunciarle a Rincón que quedaba fuera del programa.

Germán Martitegui, muy emocionado agregó que el pasó de Rincón por el programa “estuvo lleno de luz y que fue una alegría”: «Un día te dije que te ganaste mis respeto y te lo dije; otro día hiciste dos cupcakes y se los llevé a mis hijos».

“Sé que soy una persona muy difícil, vivo así y es muy difícil para mi. Les agradezco haberme aguantado, no lloren. Gracias por el amor que es lo único que nos puede sostener a todos en este momento, y es lo que sentí que me dieron todos», se despidió la actriz.