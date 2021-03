Analía Franchín: “Maradona me llamaba antes de que empezara a salir con Coppola”

La periodista recordó como conoció al Diez y habló del comienzo de su relación con «Guillote», ex representante de Diego.

Hace muchísimo tiempo atrás, Analía Franchín mantuvo una relación de cinco años con Guillermo Coppola. Durante ese momento, la periodista fue testigo de lo que era «El Mundo Maradona» y lo vivió en primera persona.

«Yo a Guille lo conocí al mismo tiempo que a Maradona. Estaba como notera de ‘Intrusos’ y tuve que ir a un restaurante al que íbamos todos los noteros y nos quedábamos de guardia como hasta las tres de la mañana. Ese día estaba Diego. Le hice la nota y al terminar, me encajó un beso», comenzó relatando la periodista en diálogo con Jey Mammon para Los Mammones, por América.

Luego, agregó: «Ese día me corrí pero él consiguió el teléfono y me empezó a llamar a cualquier hora. Le dije todo bien pero no. Tiempo después, se prende fuego la casa de Barrio Parque y en Crónica dijeron que apenas comenzaron las llamas, ‘la colorada de Intrusos’ se fue. Un delirio».

«Chicos, imaginense que nunca conocí Barrio Parque. La cosa es que me lo crucé a Guille, me empezó a cargar con la novia fugitiva, cosa va, cosa viene… y bueno. Había que decirle a Diego que el mejor amigo y yo….», remató entre risas.

«Cuando Guille perdió la casa y demás por todos los líos de Diego, nos mudamos a un departamento muy chiquititos y el jarrón famoso quedó en el placard… porque tenía que estar», explicó divertida.