Among Us, el videojuego que fue boom en la pandemia, lanzará un nuevo mapa a fin de marzo

“The Airship” (la aeronave) podrá jugarse en todas las plataformas: consolas, computadoras y celulares.

The Airship, el nuevo mapa de Among us.

El videojuego multijugador Online Among Us, que se popularizó a mediados de 2020 por la transmisión por Twitch de muchos streamers, anunció el lanzamiento de su nuevo mapa de juego, “The Airship” (”la aeronave”, en inglés). Será el más grande hasta el momento y estará disponible a partir del 31 de marzo.

Desde su lanzamiento hace más de dos años y su popularización en 2020 con la pandemia de coronavirus, Among Us dispone solamente de mapas de juego ambientados en una nave espacial, pero la compañía había anunciado que lanzaría uno nuevo a principios de 2021.

El nuevo mapa finalmente se retrasó un tiempo y se lanzará en una actualización el 31 de marzo de forma gratuita, al igual que el resto del juego, según informó la desarrolladora del título, Innersloth, en un comunicado. Podrá jugarse en todas las plataformas: PC, celulares y consolas.

“The Airship”, será “el mapa más grande” del videojuego hasta el momento, y a diferencia del mapa inicial, no está ambientado en una nave espacial flotando en el espacio, sino en una aeronave similar a un dirigible.

Innersloth, la empresa que desarrolla el juego, le agregó al mapa otras características, entre las que se encuentran nuevas tareas para los jugadores, así como la posibilidad de empezar el juego desde diferentes puntos, al contrario de como sucedía hasta ahora.

Otra de las principales novedades que llegarán al videojuego en línea es un “sistema preliminar de cuentas”, que ya se había anunciado anteriormente y que llegará el 31 de marzo junto con la actualización de “The Airship”.

Este sistema permitirá funciones básicas de moderación de cuentas e intentará evitar problemas de “toxicidad” en la comunidad de jugadores. También se añadirán nuevas sombreros para personalizar a los jugadores.

El éxito de la pandemia

Lanzado en 2018, Among Us es uno de los productos digitales que más se benefició durante la pandemia, al tiempo que millones de personas comenzaron a pasar más tiempo en sus casas y los dispositivos se convirtieron en el medio primario para la sociabilidad, aunque.

¿De qué se trata el juego? Es un título multiplataforma y multijugador en el que pueden participar de 4 a 10 jugadores por partida. La clave pasa por los que son asignados como impostores: ellos tienen que matar a otros jugadores sin ser descubiertos. El resto tiene que averiguar quiénes son los “infiltrados” y denunciarlos, para así expulsarlos de la nave. Además, los impostores podrán ir dañando la nave, saboteando maquinarias, mientras que la tripulación que no es parte del equipo “maligno” tiene que reparar el instrumental que presenta fallas.

La app se consigue gratis en iOS y Android, y hay que pagar para jugar en PC (a menos que se instale un emulador de aplicaciones móviles en la computadora).