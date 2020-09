Alvear y Larroudé: Provincia difiere impuestos para 2021 y sin interés

La medida beneficia a 1.957 contribuyentes e impacta en los vencimientos de los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Vehículos que deben tributar los sectores económicos que debieron suspender su actividad días atrás.

En línea con el compromiso asumido por el gobernador Sergio Ziliotto, la Provincia aplica medidas tendientes a morigerar los efectos económicos del aislamiento y regreso a Fase 1 que debieron aplicarse en Bernardo Larroudé e Intendente Alvear por el brote de COVID-19, tal como se hizo en su momento con Santa Rosa, Catriló, Toay, General Pico y Macachín.

Detalles de la medida

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Medida: prórroga del saldo a pagar de la Declaración Jurada a actividades no esenciales con vencimiento en octubre en 12 cuotas sin interés a pagar en 2021.

Impuesto a los Vehículos

Medida: prórroga a marzo de 2021 del vencimiento que operaba en octubre para los beneficiados por la medida anterior que tengan sus presentaciones impositivas al día y no sean funcionarios del Poder Ejecutivo.

Impuesto Inmobiliario

Medida: prórroga a marzo del vencimiento del Impuesto Inmobiliario Urbano de las partidas que ya habían sido prorrogadas en abril. El beneficio alcanza a aquellos titulares cuya suma de las valuaciones fiscales resulta inferior a $ 481.938 que no desarrollan la actividad agropecuaria ni están alcanzados por el Impuesto Inmobiliario Rural.