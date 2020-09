Allanaron la quinta Los Abrojos e investigan a Mauricio Macri por presunta violación de la cuarentena

Se llevaron la grabación de las cámaras de seguridad. Es por una reunión que mantuvo con tres intendentes de Juntos por el Cambio al volver de Europa.

Pidieron las cámaras de seguridad de la quinta para la investigación.

El juez de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta ordenó este jueves por la tarde un procedimiento en la quinta “Los Abrojos” de Mauricio Macri para investigar si incumplió la cuarentena por coronavirus. Se debe a que, tras volver de un viaje por Europa, el expresidente debía permanecer 14 días aislado, pero no respetó el protocolo y se reunió con tres intendentes de Juntos por el Cambio.

La denuncia la realizó en la comisaría local el secretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, donde está ubicada la quinta “Los Abrojos”. Según indicaron fuentes judiciales a la agencia NA, se trató de una “orden de presentación” para reclamar las cámaras de seguridad del lugar por el encuentro que los propios jefes comunales confirmaron en sus redes.

El procedimiento lo reclamó el fiscal de Tres de Febrero Jorge Sica. Martín Yeza (Pinamar, Ezequiel Galli (Olavarría) y Francisco Ratto (San Antonio de Areco) formaron parte de la reunión, que se llevó a cabo el jueves pasado.

“Hoy junto a Ezequiel Galli (intendente de Olavarría) y Francisco Ratto (intendente de San Antonio de Areco) estuvimos (al aire libre) con Mauricio Macri. Conversamos sobre el presente de nuestro país y compartimos nuestra preocupación por el futuro”, escribió Yeza en su cuenta de Twitter.

Y continuó: “Macri está preocupado y por lo tanto muy comprometido con Juntos por el Cambio y los acontecimientos de nuestro país. Los acontecimientos de las últimas horas ratifican la importancia de no aflojar”. “Hermosa charla amigos”, respondió Galli.

El intendente de Olavarría publicó en sus redes sociales que “durante la reunión se analizó la difícil situación social y política que atraviesa nuestro país” y expresó: “Juntos por el Cambio debe volver a ser una alternativa confiable para todos los argentinos”.

Al regresar al país, los ciudadanos deben permanecer aislados por un período de 14 días, como marca el protocolo de prevención para evitar contagios de COVID-19.

Tras la polémica que desató el encuentro, Yeza dijo en Futurock que no sabía que el expresidente no había cumplido los 14 días de aislamiento: “Estuvimos al aire libre, con bastante distancia y para nosotros fue importante conversar con él”. “Nos recibieron al aire libre, en ningún momento estuvimos a puertas cerradas. No se dio la conversación sobre la cuarentena”, explicó.

Antes de la reunión por la que ahora lo investigan, Macri había estado en Francia y Suiza junto con su esposa Juliana Awada y su hija Antonia. Fue el segundo viaje que hizo en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio implementado por el Gobierno frente a la pandemia de coronavirus. El 13 de julio había volado hacia Paraguay, invitado por el expresidente de ese país y dirigente del fútbol local Horacio Cartes y también mantuvo una audiencia con el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez.