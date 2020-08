El creador del proyecto, Friedrich von Borries, le explicó al sitio británico The Guardian que las tres personas que reciban la beca deberán concentrarse “en la inactividad activa” para contestar cuatro preguntas.

“¿Qué no querés hacer?, ¿Por cuánto tiempo no querés hacer eso?, ¿por qué es importante no hacerlo?, ¿por qué sos la persona indicada para no hacerlo?”, son las cuestiones a responder para cada postulante. “Si propones ‘no moverse ni pensar’, eso podría ser incluso mejor”, aseguró Von Borries.

Así, quienes se postulen tienen tiempo hasta el 15 de septiembre para proponer cosas como no moverse durante una semana, lo que sería “impresionante” para el creador del proyecto. Los informes finales serán parte de una exposición en el Museo de Artes y Oficios de Hamburgo, en el norte de Alemania.

El único detalle es que los premios, perdón, las becas se entregarán en enero de 2021, luego de que se hayan publicado los tres informes ganadores.

“No hacer nada no es muy fácil”, advirtió Von Borries de cara al desafío de explorar la contradicción de la sociedad que promueve el ocio pero premia los triunfos laborales, los logros materiales y la acumulación de riquezas.