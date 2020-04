Alberto negó cortocircuitos con los gobernadores y aclaró: “Tengo mucha confianza en la gente”

El mandatario aseguró que la Argentina tiene la menor cantidad de muertos por coronavirus por cada millón de habitantes más baja del mundo.

El presidente Alberto Fernández defendió este lunes la decisión de flexibilizar la cuarentena y habilitar las salidas recreativas de una hora por día y en un radio de 500 metros al tiempo que negó cortocircuitos con los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que pusieron por el momento en stand by esa apertura.

En diálogo con Radio Con Vos el mandatario admitió que “debería haber aclarado que los gobernadores tenían posibilidad de reglamentar la salida. Se me pasó” y ante las versiones periodísticas que circularon en las última hora negó diferencias con los mandatarios provinciales y Horacio Rodríguez Larreta que decidieron no habilitar por el momento las salidas recreativas en el marco de la cuarentena dispuesta el 20 de marzo pasado para ralentizar el avance del coronavirus Covid-19.

” No hay ninguna ruptura, los gobernadores cuentan con mi apoyo. Hay que entender que hay realidades muy distintas” aseguró y justificó la nueva apertura de la cuarentena anunciada el sábado pasado. “Cuando impusimos la cuarentena sabíamos que estábamos administrando el movimiento humano y eso no puede ser ad eternum”, aseguró.

“Si los intendentes me dicen que no libere porque no pueden controlar el aislamiento y no pueden controlar cómo circula la gente, yo lo entiendo. Lo que no sé es cuánto puede demorar esto. Hay datos que dicen que tenemos que encaminarnos hacia un proceso de liberación paulatina”, agregó y señaló que “no es que a la gente le estamos diciendo que salga como si nada pasara, le estamos diciendo que puede salir una hora al día a cinco cuadras de su casa. Y no pueden usar transporte público”.

También advirtió que la decisión de dicha apertura tiene basamento científico. “Cuando uno habla de preservar la Salud de la gente se habla también habla de preservar la salud psicológica de la gente” aseguró y señaló que confía en la gente, “no siento que tengan ganas de salir a arriesgarse”.

En esa misma línea la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró este lunes que las salidas permitidas por el gobierno nacional en la nueva etapa de la cuarentena que comenzó a regir hoy, “tienen una visión sanitaria, no recreativa ni física” y enfatizó que “cada jurisdicción tiene la potestad de regularlo o no”.

Al encabezar el reporte diario que emite el Ministerio de Salud, la funcionaria explicó que las salidas son “por el bienestar psicofísico de las personas” y explicó que la publicación del Decreto 408/2020 era necesaria para que el 62% de los departamentos sanitarios que no reportan casos puedan aplicarlas.

“Este permiso, que tiene que estar incorporado en una norma nacional ya que es el Estado nacional el que está definiendo las habilitaciones y las restricciones en todo el territorio, tiene una visión sanitaria, no se trata de salidas recreativas”, señaló Vizzotti.

Subrayó además que se trata de salidas “breves, a menos de 500 metros del domicilio, por menos de una hora, sin utilizar el transporte público ni vehículos particulares, con la recomendación de usar tapaboca”, siempre apuntando a “las personas que no han sido alcanzadas por las excepciones” a la cuarentena.

En tanto el Presidente ratificó que el camino adoptado por la Argentina es el adecuado: “Somos el país con menos muertos por cada millón de habitantes del mundo”.