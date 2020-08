Alberto Fernández recibirá este lunes a la madre de Facundo Astudillo Castro

El presidente se reunirá hoy con Cristina Castro, la madre del joven de 22 años desaparecido desde fines de abril, que aún aguarda la autopsia de los restos óseos hallados en la zona de Villarino para confirmar si son de su hijo.

Alberto Fernández recibirá este lunes en Olivos a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, desaparecido desde el 30 de abril en la provincia de Buenos Aires, cuando viajaba desde la localidad de Pedro Luro a Bahía Blanca. Será a mediodía, un día antes de la autopsia al cuerpo hallado en Villarino la semana pasada, en la cual los peritos de la Corte Suprema y del Equipo Argentino de Antropología Forense intentarán dilucidar si se trata o no del joven.

El mandatario ya mantuvo varios intercambios telefónicos con Cristina Castro, pero esta vez se verán cara a cara. “Le voy a decir muchas cosas, me gusta mirar a las personas a los ojos, por teléfono no me dice nada, así se quién está mintiendo y quién no”, sostuvo la mujer.

La reunión se concretará un día antes de que comience el peritaje del cuerpo hallado en el contexto de la búsqueda de Facundo, cerca de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, donde fue visto por última vez el 30 de abril de este año. En las cercanías de ese sitio se encontró una zapatilla que la familia presume que habría sido una de las que usaba el joven desaparecido.

Alberto Fernández la recibirá en la Quinta Presidencial. Ella manifestó que en el encuentro le pedirá justicia por su hijo y reiteró sus sospechas sobre la policía de la provincia de Buenos Aires. “Escucho todos los días casos: ingresan a la comisaria y aparecen ahorcados, suicidados. Son suicidados por la Bonaerense y quieren hacer eso con Facu”, reclamó.