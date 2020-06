Alberto Fernández: “Habría que restringir el transporte público y las salidas a correr”

El Presidente de la Nación se refirió a la cuarentena actual y analizó el panorama respecto de la cantidad de infectados y fallecidos.

El presidente Alberto Fernández analizó la cuarentena actual y se mostró preocupado por el avance en los contagios en los últimos días en el AMBA. Además, reconoció que se comunicó con Horacio Rodríguez Larreta por el tema del ‘running’.

En diálogo con Radio 10, aseguró que le “preocupa mucho” el aumento de casos en la región del AMBA. En tanto, comentó que entiende “la presión de liberar” actividades, pero que estas aperturas “se traducen inexorablemente en contagios y muertos”. “Lo hablé con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof porque me parece que algo no está funcionando”, manifestó.

“La gente cree que esto ya pasó y no pasó nada. Me da la sensación de que se confiaron y creen que es un problema de barrios humildes”, comentó. “El otro día la gente salió a correr de a grupos de a dos o tres y era lo que no había que hacer. Cuando vi lo que era Palermo le escribí a Horacio y le dije ‘esto así no funciona, va a terminar mal’. Pero el problema no es de Horacio sino nuestro, tenemos que resolverlo juntos“, agregó.

Por otro lado, se mostró del lado de “restringir más el transporte público, esas salidas recreativas para ir a correr y creo que no hay suficientes controles”. Luego, expresó que entiende a Larreta, “porque hay una demanda en la Ciudad de Buenos Aires que debería ser revisada por los porteños, porque no los está ayudando como Ciudad. Hay una demanda de que todo se libere pero es preocupante porque la liberación supone circulación y eso facilite que uno se encuentre con el virus”, cerró.