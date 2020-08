Alberto Fernández: “Hablé con el FMI para ponernos a trabajar y ordenar el desorden que heredamos”

El Presidente hizo reveló que mantuvo una conversación con Kristalina Georgieva. “Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas”, sostuvo.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que “las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden”, tras informar que esta mañana mantuvo una “extensa charla” con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, sostuvo el mandatario al participar de un acto desde la residencia de Olivos.