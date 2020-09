Alberto Fernández encabezó la entrega de viviendas Procrear en cinco provincias

El presidente Alberto Fernández dio un discurso en el predio Procrear de San Antonio de Areco, donde anuncia la entrega de viviendas Procrear para familias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández encabezó, desde el predio Procrear del partido bonaerense de San Antonio de Areco, la entrega de 784 viviendas para familias de las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires.

En el acto, Fernández estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

El mandatario recordó que hay en la Argentina 11 mil viviendas que el Estado había dejado sin terminar en 2015 y que el gobierno de Mauricio Macri no terminó a lo largo de sus cuatro años de gestión.

“Dejaron de construirlas en 2015 cuando llegaron al Gobierno y por razones que uno no logra entender, no se sabe si fue por razones políticas, ideológicas, por maldad o por inoperancia, pero lo cierto es que quedaron las obras paradas y que los argentinos están esperando que las terminemos para que empecemos a entregar” aseguró.

“No nos engañemos, detrás de cada obra inconclusa hay también una lógica que subyace en quien gobierna. Yo no estoy en paz sabiendo que hay 11 mil casas sin terminar y que hay millones de argentinos que no tienen la casa propia. No estoy en paz con mi conciencia y quiero que eso se termine cuanto antes”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Esto no es darle un techo a la gente, esto es darle un lugar digno a la gente donde vivir, donde puedan ver crecer a sus hijos, no son soluciones de emergencia, porque la vivienda es un derecho que hace a la esencia de la condición humana”.

“Que el Estado vaya en auxilio de los que producen y trabajan no me avergüenza, me avergüenza que el Estado permita que unos pocos pícaros especulen, destruyan el trabajo y se enriquezcan a costa de los demás” disparó en una nueva alusión a la gestión de Macri signada por la especulación financiera mientras se destruyeron miles de puestos de trabajo.

Sin nombrarlo, también criticó la prédica anticuarentena de Macri y ratificó que “nuestra prioridad en esta pandemia es cuidar la salud de los argentinos”.

Durante septiembre y octubre se continuará con la entrega de otras 1.500 viviendas en predios de Salta, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba y Río Negro que forman parte de un total de 11 mil que la gestión anterior dejó inconclusas.