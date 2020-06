Alberto Fernández: “El Estado no está para promover el fútbol”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el “Estado no está para promover el fútbol” y se mostró más partidario en apoyar el “deporte olímpico”, debido a sus dificultades “para desarrollarse”.

“El Estado no está para promover el fútbol, que es un deporte profesional con mucho apoyo económico. Está para sostener el deporte olímpico, mayoritariamente individual, que es el que más dificultades tiene para desarrollarse”, aseveró Fernández.

En declaraciones a TyC Sports, Fernández indicó además que “el deporte es central para la educación ciudadana. Además, tiene consecuencias físicas e intelectuales formidables”.

Luego se refirió a la realidad de la AFA y del fútbol argentino, al que calificó de ser “víctima de una Argentina que vive únicamente pensando en la coyuntura”.

“Se decide en base a lo que me sirve hoy. Los dirigentes tienen que pensar qué fútbol quieren. ¿Exportador de jugadores?. ¿Qué hacemos en inferiores?”, indicó el primer mandatario.

Por otro lado, el Presidente cuestionó la decisión de algunos clubes, como fue el caso de Boca, que aumentaron los precios de los abonos anuales a los socios.

“Estamos en un país que tiene congeladas las tarifas de luz y de gas, y en ese país no se pueden aumentar las plateas de los clubes que no juegan al fútbol. Estoy seguro que eso es algo que no está bien”, consideró Fernández.

En esa línea, aseguró que “no se le puede cobrar a alguien un servicio que no se le presta. En todo caso, si se le quiere cobrar, debe ser una parte para ayudar a sostener el club”.

“Los que queremos a nuestros clubes no vamos a tener ningún problema en ayudar en un momento tan trágico como este, pero estoy seguro que no nos pueden pedir que paguemos como si todo siguiera igual”, concluyó.