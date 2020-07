Alberto Fernández defendió la reforma judicial y dijo que “la Corte está funcionando mal”

El presidente Alberto Fernández respondió a las críticas de la oposición sobre la reforma juficial: “Hoy la Corte está funcionando mal”, sostuvo y agregó que “las decisiones no deben ser impuestas, si no construidas”.

Frente a las críticas de la oposición, el presidente Alberto Fernández aclaró esta mañana que la reforma judicial es “un proyecto de ley que va al Congreso” donde Juntos por el Cambio “tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres y proponer correcciones”.

El mandatario aseguró que lo que hizo ayer, al presentar los lineamientos de la reforma judicial que busca impulsar el Gobierno, fue “abrir el debate” y dejó claro que “lo que va a resultar del debate, va a pasar por el Congreso”.

Además, Alberto remarcó que el proyecto de reforma judicial en el Congreso no se trata de una iniciativa establecida por “un decreto de necesidad y urgencia”, y agregó que el Gobierno está “absolutamente abierto” a escuchar los cuestionamientos.

En diálogo con Radio Con Vos, Alberto comentó: “Estamos en un momento único donde las decisiones no deben ser impuestas, si no que deben ser construidas”.

“Estamos absolutamente abiertos a cambios porque lo único que queremos es que la Justicia funcione de otro modo. No firmamos un decreto cambiando la Justicia”, manifestó el jefe de Estado.

Alberto Fernández aclaró que en el proyecto de reforma judicial no se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema de Justicia, sino buscando su mejor funcionamiento, ya que, a su criterio, el máximo tribunal del país “está funcionando mal” y está “virtualmente paralizado”.

“Hoy la Corte está funcionando mal”, sostuvo el Presidente.

Además el presidente aseguró que en el proyeno se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema de Justicia, sino buscando su mejor funcionamiento, ya que, a su criterio, el máximo tribunal del país “está funcionando mal” y está “virtualmente paralizado”.

En sus declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos comentó: “Lo único que queremos es que la Justicia funcione de otro modo. No estoy haciendo una repartija de jueces, quiero nombrar jueces dignos. El costo es nulo. Cada juzgado tiene dos secretarías. No creamos nuevos juzgados”.

“Hoy se podría cubrir cualquier juzgado federal con cualquier juez que fuera amigo mío. Para mí es muy importante el respeto al derecho. Lo que dijimos es que los cargos sean cubiertos por la justicia ordinaria, no la federal. Como la Corte Suprema dijo que los jueces federales no son lo mismo, hicimos un procedimiento distinto para la subrogación. Lo único que me puse son límites para que nadie dude”, continuó explicando.

“El problema de las Cortes no es el número de los miembros”, sentenció.