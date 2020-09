“Sé que durante muchos años no fueron bien tratados, así como las fuerzas armadas y la administración pública nacional. Ha llegado la hora de empezar a poner en orden sus salarios“, dijo el mandatario en un acto en el hospital Churruca del barrio porteño de Parque Patricios.

“He dado la orden de que empecemos a regularizar los ingresos de los oficiales y suboficiales para que en no más de 18 meses todos los ingresos que son no remunerativos, no contributivos, todo eso se termine blanqueando para que pase a formar parte de sus ingresos” aseguró el mandatario y concluyó: “Estoy comprometido con el trabajo de ustedes”.

El mandatario anticipó además que esta tarde firmará el decreto que extenderá la cuarentena obligatoria. Aseguró que “aunque hay una meseta en el AMBA” en el ritmo de los contagios no hay que relajar los cuidados y apeló a la responsabilidad individual. Además advirtió que por el contrario están aumentando los casos en algunas provincias y se prevé que haya un retroceso en la cuarentena en varios distritos.

“Estamos con una meseta, la situación está como controlada, los casos no crecen, eso es cierto. Pero necesitamos que los casos bajen y por eso les pido a todos que tengan la responsabilidad que a cada uno nos cabe de cuidarnos y de cuidar al otro”, aseguró el mandatario.

Y siguió: “Quiero que todos entendamos que por más que se pueda ir a tomar una cerveza a la vereda o se pueda comer o almorzar en una vereda, el riesgo está dando vueltas. Aunque todos estemos deseosos de que la vida vuelva a ser lo que es habitual para nosotros, tenemos que cuidarnos mucho porque estamos muy lejos de haber superado el problema”.

Fernández aseguró que la nueva fase de la cuarentena incluirá restricciones para “profundizar las medidas” tendientes a evitar el contacto entre las personas. Esas disposiciones estarían orientadas a zonas del país que hasta ahora se encontraban en distanciamiento obligatorio y en las últimas semanas han registrado un aumento de los contagios.