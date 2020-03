Alberto Fernández, al FMI: “En los próximos 5 años no les podemos pagar un peso”

En diálogo con una emisora radial, el presidente explicó las razones económicas de la decisión, que se agravaron con la crisis del coronavirus.

El presidente Alberto Fernández declaró que mantuvo conversaciones recientes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y les explicó que, dada la situación económica actual agravada por la pandemia de coronavirus, el país no va a poder pagar la deuda que mantiene con el organismo durante los próximos cinco años. “Le dije al FMI que en los próximos cinco años no les podemos pagar un peso”, sostuvo Fernández en diálogo con Radio Rivadavia.

Además aclaró que la recesión económica se agravó debido a la pandemia del COVID-19. “Antes de la pandemia, yo le había dicho al FMI que no podíamos pagar a costa de nuestro pueblo. Ahora tengo mil razones más”, reflexionó el primer mandatario y agregó que cuando pase la situación de emergencia sanitaria habrá que hacer un “esfuerzo mayúsculo para levantar la economía”. En principio trascendió que uno de los objetivos del gobierno era refinanciar la deuda hasta 2023, pero el presidente pareció endurecer esta postura al entender que el país necesita un plazo de pago a 2025. Con respecto a la recepción que sus palabras tuvieron en el organismo, resaltó que “el FMI ha entendido bastante”, la solicitud de ampliar los plazos de parte de Argentina.

También aclaró que la titular del Fondo, la búlgara Kristalina Georgieva, expresó su apoyo al rumbo económico del gobierno este viernes, a través de una videoconferencia que mantuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Fernández destacó este acercamiento y sostuvo que se dio “un paso muy importante” en la charla con la titular del FMI. “Hablamos con Georgieva y es muy impactante ver el nivel de coincidencia que tenemos sobre los problemas que la pandemia genera también en materia económica”, remarcó.

También anticipó que está trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo para controlar los abusos de los precios durante la medida extraordinaria de aislamiento social que provocó la pandemia del COVID-19. “Estamos en una situación límite. Hoy estuve hablando con el ministro Matías Kulfas y me decía que hemos ya fijado precios máximos de 2.000 productos para que no se abusen de la gente”, expresó Fernández. La medida de aislamiento rige hasta el 31 de marzo pero no se descarta una extensión a futuro.

