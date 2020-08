Acuerdo entre UTELPa y el gobierno

El gremio y Educación se pusieron de acuerdo en que no cumplirán tareas remotas docentes en gurupos de riesgo y que tengan que cuidar a sus hijos o hijas. En esos casos se podrán designar suplentes si fuera necesario.

El gremio que agrupa a la mayoría de docentes logró finalmente una serie de acuerdos con el gobierno provincial, en el marco de la paritaria que definió el modo de regresar a las clases presenciales.

La partitaria con el Ministerio de Educación dio continuidad a la discusión sobre las condiciones de trabajo docente en el regreso a la presencialidad.

El reclamo de designar suplentes de los y las docentes que no puedan volver a clases por distintos motivos se saldó con una posición intermedia entre las partes.

El acuerdo determinó que El/la trabajador/a de la educación incluido/a en alguna de las situaciones expresamente contempladas en el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1186/20 (mayores de 60 años, embarazadas, grupos de riesgo) y debidamente acreditado ante la autoridad competente, será dispensado del deber de asistencia a su lugar de trabajo, y continuará con el cumplimiento de sus obligaciones laborales en forma de trabajo remoto bajo la modalidad no presencial.

En ese caso se estableció que se designará un trabajador/a suplente siempre que se encuentre con estudiantes a cargo en la presencialidad.

Con respecto a la jornada laboral de docentes con menores a cargo, también podrán trabajar desde la virtualidad y contarán con suplentes en caso de tener alumnos que perdieron continuidad pedagógica y necesitan regresar a la escuela.

Se aclaró que “podrá acogerse a esta dispensa solo un trabajador/a cuando ambos (progenitores) fueren empleados públicos”.

UTELPa señaló que otro logro plasmado en la letra del acuerdo es la reducción en cantidad de instituciones al máximo de dos, a la que deberán concurrir los trabajadores, garantizando así la menor circulación posible de personas.

Se destacó que llegó la aprobación desde el Ministerio de Nación del Protocolo para regreso a las aulas elaborado por la COMISSET y del cual participó activamente UTELPa, junto al Plan Estratégico Pedagógico que presentó la provincia.

Se logró además la conformación de una Comisión Técnica para tratar problemáticas que surjan del nuevo contexto, dando así un espacio específico que de respuestas para garantizar derechos laborales.

Textualmente, el acuerdo establece que “El/la trabajador/a de la educación que deba retornar a la presencialidad, y cuyo deber de asistencia se encuentre legalmente dispensado, podrá ser reemplazado en sus puestos de trabajo”.

Solo podrán ser designados como docentes suplentes aquellos que no se hallen comprendidos en alguna situación de dispensa de las establecidas anteriormente y que no se hallaren usufructuando cualquiera de las licencias establecidas en la Ley 1124 y sus modificatorias.

Jornada de trabajo

El cumplimiento horario presencial de los cargos de base y horas cátedra con alumnos a cargo bajo la modalidad presencial no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la carga horaria total en su puesto de trabajo, estableció el acuerdo.

Los equipos de conducción y los coordinadores de área, en conjunto con el personal docente de cada Institución educativa, definirán la reorganización horaria y la forma de cumplimiento del trabajo que implicará el sostenimiento de la actividad educativa en un sistema combinado con actividades presenciales y no presenciales, para lo cual deberán asegurar la presencia de al menos un integrante del equipo de conducción en la institución.

Se procurará organizar y adecuar, en cada caso, la carga horaria y modalidad de prestación de los servicios considerando a las y los docentes que se desempeñen en más de una institución, en una localidad o varias localidades, cumpliendo la presencialidad en hasta dos instituciones en las que se desempeña y en las que tenga mayor cantidad de estudiantes a cargo, para dar continuidad pedagógica presencial, y complementará sus obligaciones laborales en forma de trabajo remoto bajo la modalidad no presencial. Se procurará que la organización institucional evite la circulación entre localidades de la provincia.

Se estableció que el/la trabajador/a de la educación que resida y/o posea domicilio real en una jurisdicción limítrofe y que deba trasladarse diariamente entre ambas jurisdicciones será dispensado de la asistencia a su lugar de trabajo, y cumplirá sus obligaciones laborales en forma de trabajo remoto en contexto de virtualidad, teniendo en cuenta las restricciones a la circulación que existieren o las fases epidemiológicas que transiten en esas localidades o provincias limítrofes.

La voz de Lili López

La secretario general de UTELPa, Lilia López, destacó ayer la apertura de la paritaria para discutir las condiciones laborales de la vuelta a clases anunciada para el 14 de septiembre por el Gobierno Provincial. “No es la misma escuela. Hay muchas modificaciones. Hay que reorganizar las instituciones, para eso necesitamos discutir de dejar en claro algunos temas, no es fácil, no es simple”, dijo.

La gremialista reconoció que se “consensuaron” varios puntos, pero no hubo acuerdo en uno: la suplencia para reemplazar a los docentes que se quedan a cargo de niños en su hogar. “No pueden ir a la presencialidad. Tienen que quedarse a cuidar a los menores en sus hogares, trabajar desde la conectividad. Pretendíamos la licencia completa. Nos trabamos. Pero estamos discutiendo y analizando. Tiene que quedarse en su casa desde la conectividad”, explicó en declaraciones .

Por otro lado, destacó que lograron que los docentes que integran grupos de riesgo continúen trabajando en sus casas “desde la virtualidad”. “Si tienen alumnos presenciales les pondrán un suplente. Si tienen más de una escuela, como en Santa Rosa que tienen 6 o 7, solo harán presencial en 2. Eso es un gran logro”, destacó.

López mencionó que también reclamaron que los docentes no vayan a trabajar a las escuelas a localidades donde no viven, que no circulen en las rutas. “Tampoco van a poder ingresar aquellos que viven en lugares limítrofes, como en Río Colorado, porque Río Negro y Neuquén están complicadísimos. Seguirán en la virtualidad y el Estado garantizar un suplente. Sería un acuerdo más que significativo”, precisó.

Por otro lado, López mencionó que “plasmamos en el acta que hacemos responsable al Ministerio de que todo protocolo, decreto o normativa tiene que ser comunicado en tiempo y forma”.

Además, consideró que el 14 de septiembre es “una fecha tentativa” para el regreso a las aulas. “Si hay una escuela que no llega, empezará más tarde. El protocolo se tiene que cumplir a rajatabla. Cada edificio y las condiciones humanas dentro del edificio. Se tiene que cumplir. Aquella que no tenga esas condiciones, no empezará el 14”, aseveró.

También sugirió que se debe “tener claro que ojalá que sigamos en las mismas condiciones sanitarias. Eso es un día a día. Son fechas tentativas, de ahí que el COVID lo permita es otra cosa. Nada es así de contundente. Todo puede cambiar sobre la marcha. Lo importante es poder trabajar en la reorganización, durante un mes”.

“Cada equipo va a reorganizar su escuela hacia adentro. Eso lo vamos a sostener a rajatabla. No queremos una bajada verticalista del Ministerio hacia abajo. Esto es desde la escuela, cada director y cada equipo organizará su institución. Son los actores principales, son los que conocen el contexto y el barrio. El cómo lo define cada institución”, insistió.

“Hay temas consensuados. El acuerdo sería mañana”, estimó.

Finalmente, López indicó que se acordó “la reducción de carga horaria del 50% de presencialidad y virtualidad”, algo que “es un paso importante”.