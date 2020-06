Acciones de Personas Jurídicas en pandemia

El director de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Guillermo Rubano, analizó las situaciones devenidas por la pandemia COVID-19 que se vieron reflejadas en las acciones diarias en la Dirección a su cargo.

“El pampeano ha tomado mucha conciencia de lo que implica este virus, la gente se ha acercado al registro, la mayoría se está manejando con turnos. Hay mucho movimiento en las sociedades comerciales sobre todo teniendo en cuenta las decisiones de los Gobierno nacional y provincial, en ayudar y asistir a éstas, que sabemos no están pudiendo realizar sus actividades comerciales cotidianas sin recibir fondos y manteniendo la planta de empleados”, indicó.

En relación al funcionamiento de la Dirección de Personas Jurídicas, indicó que “ha estado funcionando de 9 a 12:30 y la gente trajo por sobres la documentación y a su vez fue retirando. Como registro la actividad fue esencial desde que empezó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio con guardias mínimas y ya estamos funcionando con el 70% del personal. Esto tiene que ver con la realidad de nuestra Provincia también que de a poco se va abriendo y flexibilizando”, sostuvo.

Rubano se refirió a las acciones no previstas dentro del estatuto que se han venido desarrollando con asociaciones civiles y personas jurídicas. “Si bien se flexibilizó el aislamiento, no puede haber reuniones de más de diez personas, también se ha generado normativa técnica en referencia a aquellas instituciones que necesiten obligatoriamente y por una cuestión impostergable realizar la asamblea, que lo realicen a través de las nuevas plataformas y herramientas tecnológicas. Hay toda una disposición con un anexo en cómo realizar la asamblea y si pueden hacerlo de forma semipresencial a través de medios a distancia. A cada una de esas instituciones privadas les sugerimos que hagan la presentación, que los vamos a asistir y acompañar. La realidad es que la mayoría de las asociaciones civiles como las personas jurídicas privadas en sus distintos tipos societarios, no tenían previstas estas situaciones cuando armaron sus estatutos y nos obligan a nosotros, como organismo de control y fiscalización a ser más flexibles. Por esta situación de pandemia estamos tomando acciones que no están previstas en el estatuto pero por única vez”, concluyó.