Abramo: hicieron 6 casas, los vecinos se pusieron de acuerdo y no hubo sorteo

Fue en el marco del Plan Mi Casa. Los vecinos se pusieron de acuerdo quienes debían acceder a las mismas.

abramocasasEl hecho lo contó el intendente de Abramo Julio Clemant, quien también se refirió a la construcción de más viviendas a través del Plan Mi Casa 2 y además habló del aporte económico del Gobierno de La Pampa. Abramo tiene 330 habitantes, es una localidad del sudeste de La Pampa, a pocos metros de la ruta nacional 35.

Clemant dijo que “desde el gobernador Sergio Ziliotto para abajo nadie nos abandonó en la pandemia, siempre nos acompañaron”, al referirse a lo ocurrido durante la crisis del coronavirus.

Clemant informó que estuvo hablando con el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, quien le confirmó cuatro viviendas más para el pueblo. Además contó que las casas serán financiadas en su totalidad por el Gobierno provincial.

“No como las que estamos haciendo en este momento y que aún no hemos podido finalizar por algunos inconvenientes con la empresa, en octubre o noviembre seguramente las estaremos inaugurando”, reveló.

Aseguró que el Plan Mi Casa significa mano de obra local. “En Abramo tenemos varias personas idóneas para construirlas, estamos muy contentos por eso, este 2020 por el tema de la pandemia no hemos podido concretar varias cosas pero en el 2021 creemos que todo va a cambiar. Estas seis viviendas que estamos construyendo ya están adjudicadas, los vecinos se pusieron de acuerdo y no tuvimos que hacer sorteo de ubicación”, contó.

Apertura de una nueva calle

Desde el municipio se está trabajando en la apertura de una nueva calle. “Es una calle que ya estaba en el plano del pueblo, que cruza al otro lado de la vía y le posibilita a los vecinos que viven en ese sector poder cruzar con mayor facilidad. Era un anhelo que teníamos y ya está casi lista, se le hizo el entoscado y la iluminación correspondiente”, puntualizó el jefe comunal.

Una farmacia en el pueblo

Si bien la farmacia que se instaló en Abramo es un emprendimiento privado, el municipio hizo las gestiones correspondientes para que se pusiera en marcha.

El intendente remarcó la importancia de contar con una farmacia. “Fue algo en conjunto con estos jóvenes que vinieron, propusieron instalarse y como ya teníamos ese proyecto en mente inmediatamente los acompañamos”, contó.

En tanto, Clement destacó el trabajo de generar ingresos propios para no estar solicitando siempre ayuda a Provincia. “Gracias a Dios tenemos que sacarnos el sombrero ante la Provincia porque ha estado en los momentos fáciles, pero sobre todos en los difíciles, gracias al gobernador Sergio Ziliotto y a sus funcionarios que siguen el camino de Carlos Verna”, afirmó.

También habló de la gestión de Sergio Ziliotto. “Lo que hace el Gobierno de trabajar con todos los municipios, sin importar el color político, es muy bueno y nos hace sentir cómodos y respaldados, sobre todo en estos tiempos de pandemia”.

Obras en el pueblo

Por último, Clement explicó que desde el municipio se está acompañando a Salud. “La próxima semana se va a pintar el exterior de la sala de primeros auxilios”, contó. Y agregó que otro de los proyectos importantes que viene desde Nación se llama Argentina Hace, “nos va a permitir construir la sede del Cumelén, el Ayelén y el lugar donde funcionará el PAMI. Con estas obras podremos dar más trabajo a la gente e incluso vamos a tener que ocupar gente de otros lugares para tantas obras”, finalizó.