3 años en suspenso y 7 de inhabilitación para Hotz

La sentencia por la tragedia en el cruce de las rutas 7 y 5, en el que murieron seis personas, se leyó este jueves mediodía.

Este jueves al mediodía la Justicia condenó al martillero Esteban Hotz a 3 años de prisión en suspenso y 7 de inhabilitación para conducir, por el homicidio culposo agravado tras la muerte de seis personas en el cruce de las rutas 5 y 7.

La fiscalía había pedido tres años de prisión efectiva, las querellas de las familias de las víctimas habían solicitado una condena más dura, de cuatro años, y la defensa, la absolución.

La argumento de la fiscala Cecilia Martini estaba basado en la conducción imprudente, alta velocidad y la cantidad de víctimas en aquel luctuoso siniestro vial.

Las querellas, que representaron los abogados José Mario Aguerrido y Juan Eduardo Ravinale, habían pedido una pena más dura que la fiscalía, cuatro años de cárcel.

Por su parte, la defensa, en manos de los letrados Jorge Gabriel Salamone y Marcelo Steinbauer, habían solicitado directamente la absolución y atribuyeron la responsabilidad del siniestro al conductor fallecido junto a miembros de su familia.

En el siniestro vial murieron Franco (conducía el vehículo) y Daiana Palacio, Guadalupe Abascal, Milagros y Gonzalo Palacio e Isabella Rossotto. La pericia oficial y la de la querella concluyeron que el auto del imputado circulaba a 155 o 174 km/h. En cambio, los especialistas que llevó al debate la defensa bajaron ese registro a 120 o 100 km/h.

En los alegatos, la fiscala Cecilia Martini recorrió las declaraciones de los testigos del accidente y las pericias que se hicieron sobre la mecánica del siniestro. Consideró que, a pesar de las diversas interpretaciones de los peritos de partes, era alta la velocidad del vehículo que conducía Hotz, entre 155 y 174 kilómetros por hora.

Recordó que, de todos modos, la velocidad permitida en el área eran 60 kilómetros por hora, según lo marcaba inclusive el cartel que advertía que el cruce es una zona de peligro, 500 metros antes. Precisó que no se registró derrape de frenado en el pavimento por parte del auto del imputado.

“Es cierto que la maniobra de Palacios no fue la correcta. Si hubiera girado treinta metros antes hubiera sido una maniobra correcta. Pero ¿cuál es la maniobra que desencadena el accidente? Claramente el exceso de velocidad. Esta es la causa eficiente del resultado lesivo”, mensuró.

Por su parte, los querellantes también coincidieron en la descripción de la mecánica del siniestro y en que no hay dudas de que Hotz, más allá de las diferentes conclusiones de las pericias, conducía a alta velocidad, superando el límite permitido en la zona. “Ningún perito pudo bajar la velocidad de 30 km/h por encima de lo permitido”, resaltaron.

El abogado defensor, Jorge Salomone, sostuvo que el siniestro se produjo, en realidad, por la maniobra del conductor, Franco Palacios. “Fue grave, extremadamente peligrosa e imprevisible”, afirmó.

“La velocidad del imputado era la mitad de la que sostuvo la fiscalía”, consideró.

“La de Palacios fue una maniobra temeraria, con toda su familia a bordo. Tal vez fue por inexperiencia, o por somnolencia. No lo sabemos. Fue un giro en U en una ruta, donde las velocidades son más altas. Es una maniobra no contemplada en el ámbito de la seguridad vial. No había giro permitido en ese lugar. Y se hizo sin señalización”, aseveró.

Salomone estimó que el 80% de los conductores circulan a la velocidad que llevaba su defendido al momento del siniestro. “Aun a 60 kilómetros por hora, el accidente no se hubiera podido evitar”, conjeturó.

“Fue una situación imprevisible, nadie va por la ruta esperando que alguien haga eso”, especuló. “No pasó ni medio segundo entre el inicio de la maniobra y el impacto”, afirmó, basándose en las pericias de parte. También consideró, con la misma mirada, que Hotz circulaba a menor velocidad que los 174 km/h que estableció el perito oficial.

El juicio se había suspendido el 20 de marzo pasado, con la declaración de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, cuando estaba prevista la audiencia de incorporación de prueba y los alegatos.

Hace quince días, con el levantamiento de la feria judicial, se dispuso la reanudación del debate. Esta vez no se permitió la presencia de público, una medida preventiva que tiene relación con las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.