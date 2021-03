25 de Mayo: Abel Abeldaño cumplió y el Polideportivo Municipal inauguró su cancha de césped natural

Ya quedó atrás la vieja cancha con piso de tierra que fuera escenario de los momentos mas gloriosos del Deportivo 25 de Mayo. En uno de nuestros viajes al oeste pampeano, el intendente Abel Abeldaño nos había anunciado que estaba dentro de su plataforma y quería concretar que el rectángulo dejara de ser de piedra y tosca para tener césped.

Finalmente llegó el día, Abel Abeldaño cumplió con su promesa y quedó inaugurado con la presencia del subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar. La inversión fue de alrededor de $ 6.000.000.

Iguales conceptos tuvo el intendente municipal, Abel Abeldaño quien recordó que “estamos en la semana del agua y el agua es vida, acá queda demostrado”.

El acto inaugural se llevó a cabo sobre el mismísimo césped natural con la asistencia de los equipos participantes del torneo como los veteranos de la ciudad de Santa Rosa, Catriel y los anfitriones de 25 de Mayo. Teniendo en cuenta que se está en el mes de la mujer, dos colegiadas de Catriel fueron las que impartieron justicia en los encuentros.

El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social afirmó que “es una emoción enorme venir al oeste profundo y ver esta obra pública del deporte, es conmovedor encontrarse con una cancha de estas características”.

Agregó que “uno que anduvo tanto por el oeste profundo desde hace años, allá por el 2005 con la creación de la Liga Del Oeste ver ahora una cancha de césped natural es un motivo enorme de alegría. Hoy vinimos a acompañar al intendente Abel Abeldaño y toda la gente de 25 de Mayo, para disfrutar juntos este día que es tan importante”, puntualizó.

“El agua es vida y más en esta zona donde la provincia de La Pampa está entablando una lucha para que el agua no falte. La presencia del agua genera estas cosas, que podamos tener una cancha de césped natural, que haya producción y desde un tiempo a esta parte con el Atuel y el Colorado venimos teniendo una lucha desde todos los estamentos provinciales y desde la sociedad para que las futuras generaciones no tengan problemas. Estamos defendiendo la vuelta del río Atuel y estamos luchando para que no nos roben otros ríos como el Colorado que es tan importante para la producción. Hoy el espectáculo deportivo transversaliza la lucha de todos los pampeanos que es la lucha por nuestros ríos”.Aseguró que “la obra pública motiva y el deporte es salud, me contaba el intendente la cantidad de chicos y chicas que se han volcado al fútbol por ver y usar esta cancha verde que será muy bien utilizada y nos permite disfrutar del juego tal cual lo soñamos donde la pelota pueda rodar en el verde y podamos disfrutar de momentos sociales y qué mejor que en este campo de juego tan lindo que nos brinda 25 de Mayo. Por supuesto cuidándonos, con el distanciamiento social y el uso de barbijo correspondiente, el deporte se está liberando en La Pampa y debemos cuidar este estatus”, concluyó.