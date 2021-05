Se licitaron las primeras 40 viviendas de 110 que se construirán en Toay

El acto fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto junto al intendente, Rodolfo Álvarez. “La vivienda propia es una de las principales herramientas de dignidad y corresponde a los gobiernos tratar de elevar la calidad de vida de la mayoría de las pampeanas y los pampeanos”, sostuvo el mandatario.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la licitación por 40 viviendas del Plan “Mi Casa”. En tanto con fondos nacionales se construirán 70 casas pertenecientes a los programas “Casa Propia – Construir Futuro” y “Procrear” ambos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

En la oportunidad el primer mandatario pampeano fue acompañado por el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; por el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez; y por la presidenta del Consejo Deliberante toayense, Ana María Gelabert.

El Jefe Comunal agradeció al gobernador por hacerse eco “de todas y cada una de las cuestiones que vamos dialogando, y fundamentalmente por esta visión geopolítica que tiene sobre el conglomerado Toay-Santa Rosa y su inclusión en el contexto provincial. Para la ciudad de Toay es muy importante llevar adelante este tipo de acciones, que son tan necesarias para continuar brindándole bienestar a nuestra comunidad”.

Palabras del gobernador

“Nos habíamos comprometido, en la campaña electoral, a disminuir fuertemente el déficit habitacional en La Pampa. Veníamos de épocas en las que el gobierno nacional por decisión ideológica, estratégica y también política –puntualizó- ubicó a la provincia de La Pampa entre los lugares donde no era necesario construir viviendas ya que no teníamos déficit. Habían decidido castigar así la eficiencia de nuestra provincia en la construcción de viviendas. Desde los albores de la democracia construíamos alrededor de 1.900 viviendas por año. Pero en esa larga noche a la que nos sometieron sólo se financiaron 63 viviendas en 4 años”.

“Decidimos -enfatizó el mandatario pampeano- que era necesario achicar ese déficit, principalmente porque entendemos que la vivienda propia es una de las principales herramientas de dignidad y corresponde a los gobiernos tratar de elevar la calidad de vida de la mayoría de las pampeanas y los pampeanos. Sumado a que la obra pública es el método más dinamizador que tiene la economía, más viniendo de la crisis económica que también heredamos del anterior gobierno nacional”.

Ziliotto explicó que un relevamiento, dio como resultado que cerca de 2.000 familias pampeanas necesitaban una vivienda. “Por eso -dijo- decidimos no sólo trabajar en conjunto con el gobierno nacional sino también profundizar el trabajo conjunto desde el IPAV con los municipios, acción que inició el gobernador que me antecedió, Carlos Verna”.

“Pusimos en marcha un programa de 1000 viviendas y la realidad nos dice que a pesar de la crisis económica y de los permanentes inconvenientes que nos trae el Covid-19 en la agenda diaria de quienes tenemos que tomar decisiones; hoy estamos aquí en Toay abriendo una licitación por 40 viviendas, a las que se sumarán otras 70 de programas nacionales, y se entregarán más de un centenar de viviendas de otro programa nacional”, aseguró.

“Eso –afirmó- nos permitirá garantizar que se construyan 1000 viviendas por año en La Pampa, achicando el déficit. Hoy, a través del Programa “Mi Casa”, estamos construyendo alrededor de 500 viviendas: las que licitamos hoy, las que licitamos el jueves pasado en General Pico, las 200 que se empiezan a construir en pocos días en Santa Rosa y las 40 de Eduardo Castex, próximamente licitaremos en General Acha. Seguimos trabajando, será una promesa cumplida y es un gran objetivo que antes de que finalice el año hayamos construido en La Pampa cerca de 2000 viviendas” concluyó.

Detalle de obras

Ubicadas en la manzana 31, entre las calles Independencia, Italia, Rivadavia y San Lorenzo de Toay, se construirán 40 viviendas, con un presupuesto tope de $ 153.110.694,23 (agosto de 2020) y un plazo de ejecución de 390 corridos. La licitación es la Nº 17/21 del Instituto Provincial Autárquico de la vivienda (IPAV) pertenecientes al Plan “Mi Casa”.

Entregadas

Se entregaron 112 viviendas del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno” de 2015, por un monto total de $ 66.888.000.-, a través de las licitaciones Nº 67/15 y 68/15.