COVID-19: 2 muertes, 238 nuevos diagnósticos positivos y 8.011...

En el marco de la Convocatoria Estímulo a las Ideas Audiovisuales destinada a jóvenes de entre 20 a 30 años, en la jornada de hoy fueron recibidos los referentes seleccionados para acordar la puesta en marcha de sus proyectos en la pantalla de la Televisión Pública Pampeana.

Los jóvenes fueron recibidos por la directora General de Comunicación Social, Miriam Álvarez, y el gerente de Producción de Canal 3, Rodrigo Martínez, quienes agradecieron la participación en la Convocatoria, inédita en la Provincia, que procura recuperar contenidos, temas, y voces de jóvenes pampeanos para ser llevados a la pantalla de la Televisión Pública Pampeana.

Como se recordará, esta novedosa iniciativa se inscribe en el desarrollo de políticas públicas comunicacionales para los contenidos del Canal, fortaleciendo el rol del Estado provincial. La misma tenía el objetivo de seleccionar ideas originales de proyectos audiovisuales, factibles de ser realizadas y programarlas en la grilla de la Televisión Pública Pampeana (TVPP). Las ideas estuvieron orientadas a los siguientes rubros: tecnología, expresiones de la juventud, vínculos y relaciones humanas, comunidades de La Pampa, y ambiente/desarrollo sostenible.

Una de las seleccionadas, Solange Rodríguez, con su proyecto denominado Código APP, comentó a la Agencia Provincial de Noticias, que estudió Producción y Dirección para Radio y Televisión. “Desde que vine a vivir a La Pampa comencé a indagar sobre qué noticias salían respecto al área de comunicación. Esta convocatoria me pareció genial y también que desde el Gobierno se apoye este tipo de proyectos. La idea fue presentar un programa para Canal 3. Elegí el área de tecnología para ver la incidencia de las aplicaciones y las plataformas en la vida cotidiana de los pampeanos y pampeanas”, indicó.

Detalló que se tratará de explicar cómo funcionan esas aplicaciones para la gente que sabe de tecnología aunque no del todo. “Es como un servicio a la comunidad, mostrar desarrolladores argentinos de aplicaciones, los usuarios y sus experiencias y conocer las opiniones que tengan sobre la tecnología”. Aclaró que el área de tecnología le pareció fundamental, “ya que hoy en día se usa para todo, más en el contexto de pandemia que estamos viviendo”.

Milagros Boeris, presentó el proyecto “Primero historias, después calle”, bajo el rubro de comunidades de La Pampa. “Soy estudiante de Comunicación Social, comencé a indagar sobre las diferentes temáticas y elegí una, analizando el contenido de la Televisión Pública Pampeana, pensando en la pampeanidad”.

Ejemplificó que tratará de contar sobre el origen de los nombres de las calles, personalidades, referentes de la historia, acontecimientos y sobre diferentes cuestiones que van haciendo a la identidad nacional y provincial. “Analizar históricamente los hechos y al mismo tiempo contar alguna anécdota, algún mito o algo relevante que no se tiene conocimiento en la escuela o en los libros, o que se fueron descubriendo este último tiempo. También se podría hablar con antropólogos, historiadores, arquitectos, para poder entender por dónde caminamos los pampeanos y pampeanas”.

Por su parte, Camila Donati Ferrero, responsable del proyecto “Memoria en 3”, referido a las comunidades de la Provincia, señaló que “a través de la selección de cada proyecto nos van a llamar para ir al Canal, para poder empezar a darle forma al proyecto».

Se refirió a su idea expresando que “se trata de recuperar las memorias que están guardadas en el archivero con que cuenta Canal 3 desde sus inicios, que contiene mucha información. Traerlas al presente y empezar a recortar pedacitos de 2 o 3 minutos para pasar como clips durante programa y programa, o durante la pauta publicitaria. Retomar efemérides, algún acontecimiento histórico que sea importante para la Provincia. Traer memorias de los pueblos porque es muy importante para recordar su historia y trayectoria, como así también de los pueblos que ya no existen, para que se conozcan”, puntualizó.

Ornella Herrero Fiorucci presentó “ESI para todes”, señalando que es muy importante hablar de Educación Sexual Integral (ESI) tanto en la escuela como en los medios de comunicación. “Se tratará el respeto a la diversidad en cuerpo, sexual, de género, familiares, relacionales, etc. Por lo cual me parece fundamental que esté dirigido a la niñez. La idea sería de manera lúdica, con una conductora y que participen niños”.

Otros de los proyectos seleccionados fueron “Pampa sustentable” de Alejandro Martín Pérez bajo el rubro ambiente/desarrollo sostenible; y “Viajando juntos” de Talía Fernández sobre comunidades de La Pampa