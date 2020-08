Trabajadores de Salud reclamaron contra la precarización laboral

Enfermeros y enfermeras del Centro Emergente protestaron en el Centro Cívico y entregaron un petitorio a Sergio Ziliotto, con un pliego de reclamos. Aseguran que son 300 las personas en toda la provincia que están afectadas por la precarización laboral.

Este martes, pasadas las 10 de la mañana, trabajadores monotributistas y precarizados de salud realizaron una protesta en Casa de Gobierno, reclamando el pase a planta permanente.

Según señalaron, las condiciones de precariedad se repiten en Postas Sanitarias, el Hospital Evita, el Centro Emergente, el Lucio Molas y el interior provincial.

Mariano y Laura, enfermeros y delegados de ATE, explicaron la situación. “Somos enfermeros del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria con tratamientos de pacientes positivos de COVID-19, en la parte nueva del hospital y nos presentamos aquí con otros compañeros de distintos servicios del Hospital Lucio Molas, que estamos en una situación de precariedad laboral que ya no se puede sostener.

“Hay compañeros que son más recientes, pero otros con muchos años esperando el pase a planta o el Artículo 6 y no hemos tenido respuestas, por parte del Estado, en todos los reclamos que hemos venido haciendo”, agregó.

“Esta no es la primera vez que protestamos y no hemos tenido respuestas del gobierno. El único que salió a hablar fue el subsecretario de Trabajo, Pedehontaá, brindando una respuesta evasiva que quedó en la nada. Vamos a seguir con esta medida hasta que tengamos respuestas y seamos escuchados”, precisó el delegado de ATE.

Por su parte, Laura, señaló que son 300 las y los trabajadores y enfermeros precarizados en la provincia. “Si bien estamos en representación del Centro Emergente, sabemos que en todo el Hospital y la provincia, se mantiene la misma forma de contratación, de Artículo 6 o monotributo, que genera una inestabilidad laboral para el personal”.

“Nosotros atendemos pacientes con COVID positivo y luego volvemos a nuestra casa. Ayer se contagió un colega, ejerciendo su profesión, lo que uno elige. Uno no elige enfermarse, sino estar a disposición de la sociedad, de dar lo mejor, cumplir horario de trabajo y no se falta por no cobrar y dejar desatendida la guardia. Pero esto no parece importarle al Gobernador y a las autoridades competentes”, dijo la enfermera.

Consultados sobre si realizarán más medidas de protesta, Mariano dijo que “hacer estas protestas implica cambios de guardias y horarios que luego cubrimos en turnos de 16 horas. Hemos realizado una escalada de reclamos y vamos a sostenerlos. Ahora le vamos a entregar un petitorio al gobernador y esperamos una pronta respuesta y solución”.

“Nosotros, como prioridad seguimos garantizando la atención de todos los pacientes de los distintos servicios y especialidades. Nunca un trabajador de la salud, ante un reclamo ha dejado descubierto su turno o guardia para atender a sus pacientes. Y esta es una de las cosas que nos condicionan para reclamar algún derecho. Tenemos bien claro, por la vocación de servicio, que jamás se debe dejar al paciente a la deriva”, dijo Mariano.